Samsung SDS confirma presença inédita na Intermodal 2025

A Samsung SDS anunciou que irá participar pela primeira vez da Intermodal South America, um dos maiores eventos de negócios e conteúdo do ecossistema logístico da América Latina. A edição deste ano será realizada de 22 a 24 de abril de 2025, no Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo – SP.

De acordo com Rosa Amador, diretora comercial para negócios logísticos da Samsung SDS, o principal objetivo é consolidar a marca como um operador logístico de referência. “A feira é amplamente reconhecida como um dos maiores e mais relevantes eventos de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina. Isso oferece uma plataforma estratégica para fortalecer a nossa presença no mercado e estreitar relações com clientes e parceiros do setor”, pontua.

Destaques da participação

Durante os três dias de evento, a Samsung SDS irá divulgar os quatro principais produtos da marca, conforme explica Rosa Amador. O primeiro é a plataforma Cello Square, uma solução no setor de logística digital que oferece cotações instantâneas de frete, rastreamento em tempo real e uma série de funcionalidades avançadas.

De acordo com Rosa Amador, a plataforma possibilita a otimização de carga com visualização 3D, monitoramento de riscos e análise de emissões de carbono, além da gestão completa dos processos logísticos.

Já a Solução de Transporte Multimodal tem o objetivo de integrar de forma eficiente diferentes modais (aéreo, marítimo e terrestre), buscando oferecer flexibilidade, redução de custos, prazos otimizados e acompanhamento ponto a ponto em uma única operação.

Rosa Amador também destaca a Gestão Inteligente de Armazéns, uma operação completa para gerenciamento de armazéns, que combina tecnologias próprias e customizadas para maximizar a eficiência operacional, reduzir erros e garantir a acuracidade dos estoques.

Por fim, no setor de transporte internacional e agenciamento de carga, a Cello Square oferece soluções completas para operações globais. “Isso inclui fretes competitivos, desembaraço aduaneiro, gerenciamento de riscos logísticos, consolidação de embarques e otimização de rotas, além da combinação estratégica de diferentes modais”, explica Rosa Amador.

Objetivos e expectativas

Além de divulgar a marca como operador logístico, Rosa reforça que a participação da Samsung SDS na Intermodal é uma oportunidade para ampliar a rede de contatos, firmar parcerias estratégicas, captar feedbacks do mercado e reforçar a marca em tecnologia para logística.

“Eventos como a Intermodal South America são essenciais para que empresas como a Samsung SDS apresentem inovações em logística, demonstrando, na prática, o impacto das soluções tecnológicas, facilitando a compreensão do mercado e incentivando a adoção de novas tendências que moldam o futuro do setor”, analisa Rosa Amador.

A profissional acredita que os principais temas que estarão em evidência durante o evento são digitalização logística, sustentabilidade, automação e uso da inteligência artificial.

“A Samsung SDS contribuirá com soluções inovadoras que integram tecnologia avançada para otimizar a cadeia logística. Com nossa expertise em plataformas digitais, automação de processos e IA, poderemos demonstrar como a digitalização pode aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e promover a sustentabilidade no setor”, finaliza Rosa Amador.

Para mais informações, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html