TrevizZo expande atuação com modelo de hotelaria short stay

A TrevizZo, uma das empresas pioneiras no modelo de hospedagem short stay (tipo de aluguel de imóveis por um período curto, que pode chegar a 90 dias) no Brasil, completa oito anos de fundação em setembro de 2025. O negócio nasceu em 2017, em São Paulo (SP), idealizado por Nicolas Trevizzo Sevi, profissional com longa trajetória no mercado imobiliário, a partir da demanda de um cliente por hospedagem via plataforma on-line.

Para o empresário, CEO da TrevizZo, a modalidade é uma alternativa para quem busca flexibilidade, conforto e praticidade em suas viagens. “O modelo se assemelha a um hotel cinco estrelas, mas com a autonomia de um apartamento, e tem conquistado adeptos principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo”, explica.

Sevi ressalta que a flexibilidade é um dos atrativos do short stay, que permite ao hóspede escolher quando chegar, quanto tempo ficar e “viver a cidade” como um morador local. “Essa combinação permite atender desde quem vai passar dois dias a trabalho, até quem precisa de um mês de hospedagem enquanto se muda ou reforma o apartamento”, explica.

“Além disso”, acrescenta, “o custo-benefício é outro fator importante, já que o short stay pode oferecer espaços completos, mobiliados e equipados por um valor mais acessível do que um hotel com estrutura semelhante”.

O público-alvo do short stay é diversificado, mas inclui principalmente turistas, profissionais em viagens de negócios, nômades digitais e pessoas em transição de moradia.

TrevizZo investe em expansão

A TrevizZo atua na capital São Paulo, litoral paulista, Rio de Janeiro (RJ) e Fernando de Noronha (PE) e planeja expandir sua atuação para outras regiões do Brasil. “Para além dos apartamentos residenciais, expandimos nossa atuação passando a administrar unidades de pousadas e hotéis que desejam se reinventar no mercado”, destaca Sevi.

O empresário conta que, recentemente, diversos proprietários optaram por retirar seus imóveis do “pool hoteleiro” tradicional para entregar a gestão ao modelo short stay, atentos às diferenças operacionais, padrão de serviço e foco em resultado.

“Além disso, atuamos em pousadas e pequenos hotéis, implementando nosso padrão de hospitalidade, estética, atendimento e processos operacionais”, diz Sevi. “Com isso, reposicionamos o negócio, buscando elevar a percepção da marca e melhorar os resultados em reputação e faturamento”, afirma.

A empresa investe em elementos como atendimento 24h, limpeza padronizada, precificação inteligente e valorização dos imóveis, além de passeio turístico e sala vip, entre outros.

Quais são os principais mercados de short stay no país?

Segundo o CEO da TrevizZo, São Paulo continua sendo o principal polo de hospedagem no modelo short stay no Brasil. “A cidade reúne todos os elementos que favorecem esse tipo de locação: alto fluxo de executivos, turistas, profissionais em transição, estudantes e nômades digitais”.

Regiões como Bela Vista, Paraíso, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Chácara Santo Antônio concentram uma demanda constante por estadias flexíveis e com bom custo-benefício - o que torna o modelo short stay uma alternativa para a capital, frisa Sevi.

“Na sequência, o litoral paulista vem ganhando destaque com o crescimento do home office e da busca por qualidade de vida. Locais como Guarujá, Santos e Riviera de São Lourenço atraem famílias, casais e profissionais que buscam descanso com estrutura”, complementa.

Regulamentação

A empresa também vê com bons olhos a regulamentação do setor, que considera essencial para o crescimento saudável e sustentável do mercado.

“Acreditamos que com uma regulamentação justa, clara e bem aplicada, o setor só tende a crescer ainda mais - com mais confiança, mais investimento e mais qualidade para todos”, conclui Sevi.

Para mais informações, basta acessar: http://www.trevizzo.com