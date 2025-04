Neurociência ajuda em estratégias para o mundo empresarial

Responsável por estudar o sistema nervoso, seu funcionamento e impacto no comportamento humano, a neurociência é uma área que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo.

De acordo com Renata Aguilar, diretora pedagógica do Grupo Super Cérebro – franquia de educação que trabalha com desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos –, a neurociência se expande em várias áreas. Ela pode ajudar em tarefas como traçar estratégias empresariais, aumentar a satisfação do cliente e criar um ambiente de trabalho e de negócios mais eficiente e criativo.

Entre as vertentes da neurociência, estão a neuroprospecção (estudo de padrões cerebrais para prever tendências de comportamento e consumo), neurociência cognitiva e socioemocional (explora como o cérebro processa emoções e cognição, impactando relacionamentos interpessoais e tomadas de decisão) e neuromarketing (visa entender como consumidores reagem a estímulos de marketing).

“Vale destacar também o neurobusiness que aplica os fundamentos da neurociência dentro de uma perspectiva empresarial, com o objetivo de melhorar os resultados de uma organização, melhorar estratégias de gestão e tomada de decisão, e o neuroleadership, responsável por investigar como líderes podem utilizar a neurociência para melhorar a motivação, criatividade e produtividade das equipes”, diz Aguilar, que também é doutora em Neurociência e Educação.

Aguilar afirma que a neurociência tem feito descobertas sobre como decisões são tomadas, ajudando empresas a otimizar processos e minimizar erros. Alguns avanços incluem a compreensão de que muitas ações são tomadas de forma inconsciente antes mesmo de serem racionalizadas. Isso influencia estratégias de precificação e design de produtos, salienta.

“A neurociência explica como fatores emocionais e experiências passadas moldam decisões empresariais. Entender esses mecanismos ajuda gestores a evitar armadilhas cognitivas. Além disso, pesquisas mostram que o excesso de informações e o estresse reduzem a capacidade de tomada de decisão”, esclarece Aguilar.

Segundo ela, diferentes empresas estão se baseando nesse tipo de conhecimento trazido pela neurociência para investir em técnicas que ajudam a melhorar o bem-estar dos colaboradores e, consequentemente, a qualidade das decisões.

Outra possibilidade é usar a neurociência para compreender melhor o consumidor, já que as emoções desempenham um papel fundamental na forma como as pessoas interagem com produtos e marcas.

“Estratégias que evocam sentimentos positivos aumentam as chances de conversão. Já o estudo da cognição ajuda a criar produtos e interfaces mais intuitivos, reduzindo a carga mental dos usuários e aumentando a satisfação”, detalha.

Um exemplo claro são marcas que usam datas comemorativas – como Natal e Dia dos Namorados – para criar comerciais que apelam a sentimentos de felicidade, amor, família e conexão humana com o intuito de divulgar seus produtos ou fortalecer a imagem da marca.

“Anúncios com imagens impactantes e histórias envolventes, o que chamamos de storytelling, tendem a ser mais memoráveis, ativando áreas do cérebro responsáveis pela retenção de informações. A escolha de cores e a forma como uma mensagem é comunicada também afetam diretamente a percepção e a reação do consumidor”, descreve Patrícia Gamba, diretora comercial e de marketing do Grupo Super Cérebro.

Gamba deixa claro que esse tipo de compreensão também pode ser aplicado internamente em uma empresa. Isso porque o cérebro responde melhor a mensagens que geram conexão emocional, logo, líderes que utilizam a empatia em sua comunicação aumentam a receptividade da equipe, alega.

Em uma apresentação ou reunião, contar histórias em vez de simplesmente apresentar apenas números e fatos facilita a retenção de informações, acrescenta. “Com o crescimento da neurociência aplicada ao ambiente corporativo, gestores e líderes que se aprofundarem nesse campo estarão mais preparados para enfrentar os desafios do futuro e criar estratégias mais eficazes e humanas”, resume Aguilar.

Para saber mais, basta acessar: https://supercerebro.com.br/