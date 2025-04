Brasileiro tem demonstrado crescente interesse por carros elétricos

O mercado de veículos elétricos (VEs) está em plena expansão no Brasil, refletindo o interesse crescente pela modalidade. Em 2024, o país registrou um aumento expressivo de 492,8% nas vendas de carros elétricos até setembro, comparado ao mesmo período de 2023.

No final de 2022, a União Europeia estabeleceu o acordo “Fit For 55”, com o objetivo de encerrar as vendas de carros novos emissores de CO2 na Europa até 2035. Esta mensagem despertou a necessidade em inúmeras montadoras globais para se comprometerem com a eletrificação de suas frotas, apontando um futuro promissor para as novas tecnologias.

De acordo com dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em janeiro de 2025 cerca de 16,5 mil veículos eletrificados foram vendidos no mercado brasileiro, o que significa alta de 37% em comparação com o mesmo mês de 2024. Os números representam um marco para o segmento, pois, pela primeira vez, os modelos híbridos e elétricos representaram 10% de todo o volume licenciado.

“A adoção de VEs impulsiona a geração de empregos em setores relacionados à energia renovável, infraestrutura e tecnologia. Além disso, promove a independência energética do país ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados”, relata Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Clemente Gauer, membro do Conselho Diretor e coordenador do GT de Segurança da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), salienta que os carros elétricos não só transformam a mobilidade, mas também ajudam a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros ao reduzir a poluição e promover tecnologias mais sustentáveis.

O Brasil conta atualmente com cerca de mais de 12 mil eletropostos públicos e semipúblicos, e esse número está crescendo rapidamente. Além disso, soluções como carregadores rápidos estão tornando o processo mais ágil e prático, reduzindo a preocupação com a autonomia em viagens mais longas.

“O mercado de veículos elétricos no Brasil e no mundo ainda precisa de adaptação para fazer a transição dos veículos a combustão para os movidos a bateria. Com o avanço contínuo da tecnologia e o aumento gradual da infraestrutura de recarga, espera-se que a adoção de veículos elétricos cresça de forma sólida para cumprir seu objetivo”, conclui Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news