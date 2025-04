Isolamento térmico reduz temperatura em até 15?°C em galpões industriais

Empresas de logística, varejo e indústria têm enfrentado um problema crescente provocado pelas mudanças climáticas: as ondas de calor que ultrapassam os 40?°C em diversas partes do país. O armazenamento de produtos sensíveis, como alimentos e medicamentos, é um desafio para alguns dos setores mais importantes da economia e exige soluções eficientes para evitar perdas e manter a qualidade dos estoques.

Para solucionar o problema, empresas de diversos segmentos estão apostando em uma nova tecnologia de isolamento térmico. Desenvolvida pela brasileira 3TC Isolamento, o sistema utiliza princípios de barreira radiante similares aos empregados pela NASA em trajes espaciais para reduzir o calor.

Composto por múltiplas camadas de materiais refletores e isolantes, o sistema pode manter diferenças térmicas significativas em ambientes industriais. De acordo com os testes realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a tecnologia possibilita uma redução de até 15?°C na temperatura interna em comparação com o ambiente externo.

“A tecnologia do isolamento térmico é vital para a preparação do ambiente, visando o conforto térmico”, afirma Ricardo Valentini, CEO da 3TC Isolamento. “Com o aumento dos eventos extremos como as ondas de calor, é essencial que as empresas se adaptem às mudanças climáticas, proporcionando mais segurança para a operação, além de minimizar os custos”, acrescenta o executivo.

Com a tecnologia patenteada, a 3TC Isolamento é a única empresa do Brasil a trabalhar com o sistema. O resultado é o crescimento exponencial do negócio, que registrou aumento de 140% na receita em 2024 na comparação com o ano anterior.

Atualmente, a 3TC possui mais de três mil clientes em todo o país e têm projetos realizados ou em fase de implantação em empresas como a BRF, Nestlé, Boticário, Atacadão, Grupo Mateus, Supermercados BH, Mondelez, CIMED e os grupos logísticos Raizz Capital e Santa Cruz, entre outras companhias.

