Hospitais da Amil recebem o Prêmio UTI Top Performer 2025

Onze hospitais da Rede Total Care foram premiados com o selo UTI Top Performer 2025, e outros cinco na categoria UTI Eficiente. A premiação, conferida pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), avalia instituições que adotam as melhores práticas assistenciais e garantem altos padrões de segurança e qualidade no atendimento a pacientes críticos. Das UTIs do grupo elegíveis ao Selo Epimed, 93% foram premiadas.

A certificação evidencia compromisso com a excelência hospitalar e contribuição para o avanço da terapia intensiva no país. O selo leva em conta critérios rigorosos, como taxa de recuperação de pacientes, eficiência operacional e adesão a protocolos clínicos de segurança e qualidade no cuidado intensivo.

"O Prêmio UTI Top Performer 2025 é um reflexo do trabalho incansável das nossas equipes, que atuam com dedicação para oferecer um atendimento de alto nível, priorizando a segurança e o bem-estar dos pacientes. O reconhecimento nos motiva a continuar investindo em tecnologia, capacitação e aprimoramento dos nossos processos", afirma Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care.

Hospitais premiados na categoria UTI Top Performer 2025:

São Paulo:

Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá

Hospital Luz

Hospital Paulistano

Hospital Carlos Chagas (Guarulhos)

Hospital Ipiranga Mogi (Mogi das Cruzes)

Hospital e Maternidade Metropolitano

Hospital Vitória Anália Franco

Rio de Janeiro:

Hospital de Clínicas Mario Lioni (Duque de Caxias)

Hospital Pan-Americano

Nordeste:

Hospital Monte Klinikum (Fortaleza)

Hospital Promater (Natal)

Na categoria UTI Eficiente 2025, foram reconhecidos os hospitais Pasteur (RJ), Pitangueiras (SP), Santa Helena Santo André (SP) e Santa Helena São Bernardo (SP). O Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos, que dispõe de mais de uma UTI, foi premiado tanto na categoria Top Performer como na categoria UTI Eficiente, selo que assegura o gerenciamento eficiente dos recursos e a manutenção de altos padrões de qualidade.

