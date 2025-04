Soprano apresenta inovações para o setor na FEICON 2025

A Soprano, especializada em soluções para casa e construção, está presente na 29ª edição da FEICON, um dos maiores eventos do setor de construção civil e arquitetura da América Latina, conforme indicado por fontes especializadas no mercado. O evento acontece de 8 a 11 de abril, em São Paulo (SP), e a marca irá apresentar soluções tecnologicamente avançadas e inovadoras de sua unidade MatCon, reafirmando seu compromisso com a qualidade e praticidade no cotidiano dos seus clientes.

Entre os principais destaques desta edição está o lançamento da fechadura digital de sobrepor FSP202, um produto acessível e inovador, que oferece maior controle sobre espaços internos. Com abertura por senha e chave mecânica, a solução é adequada tanto para residências quanto para escritórios e comércios, proporcionando segurança e praticidade no acesso. A fechadura conta também com a função senha falsa, que evita a exposição da combinação real, e alertas sonoros para diversas situações, como tentativas de arrombamento ou superaquecimento do ambiente.

Outros lançamentos incluem o inversor de frequência, Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) monobloco, nova linha de interruptores e tomadas Brava! Up, além das fechaduras Juno e Bali em inox polido. Estarão presentes ainda o Interruptor Diferencial Residual DRS-A, Caixa de proteção Installbox, Quadro para parede de concreto 24 polos, Passa fio helicoidal com alma de aço e Linha de minidisjuntores residenciais SHB-GIII, entre outros produtos.

A participação da Soprano na FEICON 2025, com estande de 320 m² (E30), incluirá apresentações técnicas, demonstrações ao vivo e a possibilidade de interação com especialistas da marca, proporcionando uma experiência imersiva para os visitantes e profissionais do setor. No estande, os visitantes poderão testar a fechadura digital FEB505, uma das soluções mais completas do portfólio da marca. A ação interativa permitirá que o público experimente a tecnologia do modelo, tentando destravá-lo utilizando uma tag de acesso. Aqueles que conseguirem abrir a porta serão premiados com um brinde especial da Soprano.

Além de proporcionar uma experiência prática, a atividade destacará os diferenciais da FEB505, que combina segurança, inovação e conveniência para residências e ambientes corporativos. O produto possui conectividade Wi-Fi, controle remoto via aplicativo OmniCasa, abertura por senha numérica, TAG, chave mecânica e biometria, cadastro de senha virtual e alarme antiarrombamento, entre outras funcionalidades.

O evento é uma oportunidade para conhecer de perto as novidades da empresa e explorar soluções que unem design, tecnologia e funcionalidade. A FEICON 2025 espera receber mais de 100 mil visitantes, com aproximadamente 200 horas de conteúdo ministrado por especialistas, além de mais de mil marcas nacionais e internacionais expondo produtos e serviços em oito pavilhões.

Website: https://www.soprano.com.br/