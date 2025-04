VeriSilicon apresenta o VC9000D_LCEVC: um decodificador de vídeo LCEVC de alta eficiência com suporte a 8K Ultra HD

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o lançamento do VC9000D_LCEVC, um IP de decodificação de vídeo de última geração com codificação de vídeo com aprimoramento de baixa complexidade (LCEVC). Projetado para processamento de vídeo de alto desempenho e com baixo consumo de energia, o VC9000D_LCEVC é usado em combinação com o decodificador de vídeo básico VC9000D da VeriSilicon para oferecer decodificação Ultra HD de até 8K, tornando-o ideal para aplicações multimídia avançadas, como smart TVs, set-top boxes (STBs) e dispositivos móveis.

O LCEVC, também conhecido como MPEG-5 Parte 2, é o padrão mais recente do Moving Picture Experts Group (MPEG) e da International Organization for Standardization (ISO). Ele especifica uma camada de aprimoramento que, quando combinada com um vídeo básico codificado com um codec separado, produz um fluxo de vídeo aprimorado. O fluxo de aprimoramento oferece novos recursos, como a ampliação da capacidade de compactação do codec básico, a redução da complexidade de codificação e decodificação e o fornecimento de uma plataforma para aprimoramentos futuros adicionais. O decodificador VC9000D_LCEVC é totalmente compatível com o perfil principal ISO/IEC 23094-2 (LCEVC), suportando até o nível 4.1. Ele processa dados de profundidade de 8/10 bits, acomoda resoluções de até 8192×8192 e emprega uma arquitetura de decodificação quadro a quadro, além de incorporar uma detecção de erros robusta para garantir uma reprodução de vídeo confiável.

Com sua arquitetura de hardware de alto desempenho e subsistema completo, o VC9000D_LCEVC oferece qualidade de vídeo superior com carga mínima na CPU do host. Sua tecnologia integrada de compressão de quadro de referência temporal (TRFC) reduz significativamente o uso da largura de banda do sistema, enquanto o clock gating hierárquico em vários níveis minimiza o consumo dinâmico de energia. Ele também integra um pós-processador para conversão flexível do formato de saída.

Fornecido como um pacote de nível de transferência de registro (RTL) totalmente sintetizável e independente de tecnologia, o VC9000D_LCEVC é compatível com vários nós de processo e bibliotecas de células padrão, garantindo uma integração perfeita em diversos designs de System-on-Chip (SoC). Essa flexibilidade permite que os clientes implementem de forma eficiente as capacidades de decodificação LCEVC, acelerando o tempo de lançamento no mercado para soluções de processamento de vídeo de próxima geração.

“Com o rápido crescimento do conteúdo em 8K, das aplicações de vídeo impulsionadas por IA e da crescente demanda por streaming de alta qualidade e experiências imersivas, a necessidade de soluções de vídeo eficientes e escaláveis é mais crítica do que nunca”, afirmou Weijin Dai, diretor de Estratégia, vice-presidente executivo e gerente-geral da Divisão de IP da VeriSilicon. “Ao viabilizar a integração perfeita da decodificação de aprimoramento LCEVC em SoCs juntamente com nosso decodificador base VC9000D, ajudamos os clientes a reduzir a taxa de bits e a otimizar os custos de largura de banda e armazenamento, ao mesmo tempo que oferecemos um caminho altamente eficiente para oferecer suporte a aplicações multimídia de nova geração”.

O IP de decodificação de vídeo VC9000D_LCEVC da VeriSilicon já está disponível para licenciamento. Para informações adicionais ou consultas sobre parcerias, visite www.verisilicon.com/en/ContactUs.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

