A LABET agora é LABEST - Soluções de Trânsito

A LABET, pioneira no segmento de exames toxicológicos para motoristas profissionais, acaba de passar por uma transformação estratégica. A empresa que esteve focada em um único produto, reposiciona-se no mercado e passa a se chamar LABEST. Com uma década de experiência e um histórico no setor, a mudança de nome reflete a evolução da companhia, que agora busca oferecer um portfólio mais completo para atender às diversas demandas do mercado de trânsito.

Criada em 2015 com o propósito de atender à Lei Federal Nº 13.103, que exige exames toxicológicos para motoristas das categorias C, D e E, a empresa já atendeu a mais de 6 milhões de motoristas profissionais e 30 mil empregadores, reforçando o compromisso com a segurança nas vias de norte a sul do país.

A partir de agora, a LABEST expande seus serviços e também seu público, oferecendo não só aos motoristas profissionais e seus empregadores, mas também a mais de 50 milhões de brasileiros que possuem CNH de qualquer categoria, soluções inteligentes de trânsito. Além do exame toxicológico, também será possível realizar com a LABEST: consultas sobre situação veicular, comunicação de venda de veículos, parcelamento de débitos veiculares, cursos obrigatórios para especialização de motoristas e o curso de reciclagem para zerar a pontuação da CNH.

Leandro Dizotti, CEO da LABEST, destaca que a transformação vai além da mudança no nome da marca: "Nossa missão sempre foi promover a segurança no trânsito e salvar vidas. A LABEST chega para reafirmar o nosso compromisso em evoluir continuamente e oferecer soluções para transformar a vida dos motoristas. A cada novo serviço que lançamos, confirmamos nosso comprometimento com a segurança no trânsito em nosso país”.

Ainda de acordo com o CEO, o olhar para os colaboradores também mudou: “Para conseguirmos fazer essa ‘virada’ com sucesso, foi essencial também a valorização e o engajamento do nosso time. A LABEST é uma empresa que valoriza a transparência, a união, a igualdade, a responsabilidade, o protagonismo e a criatividade em todas as suas ações”.

Expansão de serviços da LABEST

Agora, além do exame toxicológico, todos os motoristas, independentemente da categoria da CNH, podem ter acesso a uma oferta variada de serviços que visam facilitar o dia a dia deles, como:

Cursos de Reciclagem, Formação e Atualização para motoristas: a LABEST agora oferece uma variedade de cursos voltados para motoristas que desejam regularizar sua CNH, zerar pontuação ou até mesmo se especializar para uma carreira como motorista profissional. O curso de reciclagem, por exemplo, é ideal para aqueles que desejam eliminar as infrações para evitar a suspensão da habilitação ou já tiveram a suspensão da CNH por alta pontuação. Já os cursos de formação e atualização são destinados àqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos e se tornar condutores mais qualificados;

Consulta Veicular: antes de adquirir um novo veículo, é importante saber as informações dele para evitar surpresas desagradáveis, como multas, leilão, gravame, histórico de quilometragem e outras. O serviço oferecido pela LABEST permite que o cliente verifique a situação do veículo e tome decisões mais seguras antes de fechar negócio;

Comunicação de Venda Eletrônica: transferir a responsabilidade do veículo de forma correta e segura é fundamental para evitar multas e problemas legais. A LABEST facilita esse processo com o serviço de comunicação de venda eletrônica. Com essa funcionalidade, os proprietários podem realizar a transferência de forma on-line, garantindo que a venda do veículo seja formalizada de maneira adequada junto aos órgãos competentes, evitando problemas futuros, relacionados à responsabilidade sobre o veículo após a negociação.

Parcelamento de Multas e Débitos Veiculares: esse serviço permite que os motoristas regularizem sua situação com multas e débitos veiculares, como Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e licenciamento, de forma mais flexível, sem a necessidade de pagar tudo de uma vez. Sendo uma opção para quem está com dificuldades financeiras e busca uma solução viável para regularizar a documentação do veículo sem comprometer o orçamento.

Sobre a LABEST

Fundada em 2015, a LABEST, anteriormente conhecida como LABET, passou, em 2025, por um reposicionamento estratégico e ampliou seu portfólio com mais soluções para o trânsito.

Com mais de 100 colaboradores, e com uma nova gestão anunciada em 2024, a empresa combina tecnologia e responsabilidade social para oferecer soluções de trânsito inteligentes e seguras. A empresa mantém como missão principal a promoção da segurança nas vias e a preservação da vida no trânsito em todo o Brasil.

Para saber mais, basta acessar: https://labest.com.br/

