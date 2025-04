VeriSilicon lança o ISP9000: o ISP de próxima geração com IA integrada para aplicações de visão inteligente

A VeriSilicon (688521.SH) apresentou hoje o seu IP de Processamento de Sinal de Imagem (ISP) série ISP9000, uma solução ISP de próxima geração com IA integrada, projetada para atender às crescentes demandas por aplicações de visão inteligente. Com uma arquitetura flexível otimizada para a IA, o ISP9000 oferece uma qualidade de imagem excepcional, gerenciamento de multissensores de baixa latência e integração perfeita com a IA, tornando-o ideal para casos de uso mais avançados, como máquinas inteligentes, câmeras de vigilância e PCs de inteligência artificial.

Com os recursos de ISP alimentados por IA, a série ISP9000 IP da VeriSilicon proporciona uma qualidade de imagem superior. Ela é composta por algoritmos avançados de redução de ruído de IA (AI NR), que combinam a redução de ruídos em 2D e 3D multiescala com a redução de ruído de croma de domínio YUV (CNR) em uma arquitetura de redução de ruído multidomínio. Isso reduz significativamente o ruído, mantendo detalhes finos, particularmente em condições de luminosidade extremamente baixa. Seu suporte para processamento de High Dynamic Range (HDR) de exposição tripla e compressão de faixa dinâmica, com um pipeline de 20 bits, garante que cenas de alta faixa dinâmica preservem detalhes críticos em áreas claras e escuras. Além disso, os recursos 3A do ISP9000, como a exposição automática (AE), foco automático (AF) e balanço de branco automático (AWB), suportam até 25 regiões de interesse (ROI) configuráveis, o que torna possível a detecção e o reconhecimento de objetos assistidos por IA. Além disso, os usuários podem integrar bibliotecas 3A de terceiros, fornecendo a flexibilidade necessária para adequar algoritmos 3A às necessidades específicas de aplicação.

O ISP9000 oferece suporte para configurações de diversos sensores e aproveita o gerenciamento multicontexto acelerado por hardware (MCM) e os mecanismos de divisão de quadros para permitir a comutação eficiente de fluxo de dados. Isso garante a estabilidade de fluxos de dados multissensores, ao mesmo tempo em que proporciona uma baixa latência e eficiência de custos. Com capacidade para até 16 sensores, o ISP9000 integra o IP de interface de vídeo VI200 da VeriSilicon, permitindo conectividade perfeita com interfaces MIPI Rx convencionais. Sua arquitetura multinúcleo escalável é capaz de suportar processamento de alto desempenho em até 8K@30fps e 4K@120fps. O ISP9000, por meio da interface FLEXA SBI da VeriSilicon, permite a transmissão de dados de forma otimizada para codificadores de vídeo, Unidades de Processamento de Rede Neural (NPUs) ou processadores de exibição, permitindo soluções de subsistema otimizadas.

Além disso, o ISP9000 é equipado com o AcuityPercept da VeriSilicon, um sistema de ajuste automático de ISP alimentado por IA, que possibilita o aprimoramento de suas capacidades de visão inteligente. Ao contrário do ajuste tradicional que se concentra na qualidade da imagem percebida por humanos, o AcuityPercept aprimora as configurações do ISP para o reconhecimento superior de objetos no pipeline de IA/NPU, adequando-se a algoritmos de inteligência artificial e requisitos de aplicação específicos.

“À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais presente em dispositivos de inúmeras aplicações e com o rápido avanço da robótica, a demanda por ISPs de última geração para atender aos requisitos de produtos em desenvolvimento continua a crescer”, disse Weijin Dai, diretor de estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão de IP da VeriSilicon. “Além de oferecer uma imagem de alta qualidade e baixo consumo de energia, os ISPs da próxima geração devem suportar de forma eficiente múltiplos sensores, com troca rápida de contexto e baixa latência, e também otimizar a saída para NPUs e a visão humana. Eles também devem habilitar o ajuste automático em conjunto com NPUs de percepção de alvo. O ISP9000 foi concebido com base nesses requisitos e foi desenvolvido por meio de uma colaboração estreita com clientes líderes. Ao incorporar a tecnologia de inteligência artificial, o ISP9000 apresenta uma qualidade de imagem excepcional em condições de luz extremamente baixa, superando as capacidades das tecnologias tradicionais de visão computacional.”

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

