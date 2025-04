CORRIGIR E SUBSTITUIR: Kinaxis celebra os pioneiros da cadeia de suprimentos com prêmios para o cliente de 2025 no Kinexions

Em sua conferência anual Kinexions, a Kinaxis®(TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa de cadeias de fornecimento, anunciou os vencedores do seu prêmio 2025 Kinaxis Customer Awards. Agora em seu sétimo ano, estes prêmios homenageiam empresas e pessoas que ultrapassam as fronteiras da inovação, eficiência e sustentabilidade da cadeia de suprimentos.

Os prêmios de 2025 reconheceram quatro empresas líderes - ExxonMobil, Sanofi, Schneider Electric, and British American Tobacco (BAT) - por sua excelência na transformação da cadeia de suprimentos. Além disso, Hanu Gadila (Merck & Co.) recebeu o Prêmio Champion e Jeffrey Jones (Qualcomm) foi homenageado com o Prêmio Lifetime Achievement por suas contribuiçõesàindústria.

“Nossos clientes estão redefinindo o que é possível no gerenciamento de cadeias de suprimento, não só solucionando os desafios atuais, mas remodelando ativamente o futuro da indústria”, disseMichael Mauger, diretor de atendimento ao cliente na Kinaxis. “Os vencedores dos prêmios estão expandindo os limites da inovação ao promover a transferência de tecnologia de ponta e ao causar impactos mensuráveis no desempenho e na sustentabilidade dos negócios. A sua visão e execução definem um novo padrão para o que se seguirá na transformação da cadeia de suprimentos. Temos orgulho de reconhecer sua liderança e influência.”

Vencedores do Prêmio Kinaxis Customer Award 2025

Prêmio Pioneer: ExxonMobil

Reconhece empresas que implementaram o Kinaxis nos últimos três anos.

A ExxonMobil está mudando a forma como a indústria planeja as vendas e operações. Eles estão na liderança das estratégias de comércio de combustível e perfuração, estabelecendo um novo padrão para a indústria.

Homenageia pessoas que demonstram liderança, visão e perseverança na transformação da cadeia de suprimentos.

Hanu Gadila aprimorou o uso do Kinaxis Maestro™ pela Merck com a otimização das capacidades de planejamento e eficiência por meio da colaboração e defesa.

Reconhece contribuições de longo prazo para a indústria da cadeia de suprimentos.

Defensor declarado da Kinaxis por quase 20 anos, Jeffrey Jones defendeu o Maestro, apoiando a transformação de toda a indústria. Jones declarou: "É uma honra poder trabalhar ao lado de profissionais tão competentes e contribuir para o progresso da nossa indústria. Estou entusiasmado para prosseguir com a nossa jornada de inovação”.

Premiada pelo impacto comercial mensurável por meio da estratégia da cadeia de suprimentos.

A Sanofi está modernizando a sua cadeia de suprimentos com o objetivo de atingir o melhor desempenho da categoria e alcançar a meta de se tornar a empresa líder mundial em imunologia. Ao intensificar a digitalização e implementações personalizadas do Kinaxis Maestro, a Sanofi aumentou a agilidade, a resiliência e a eficiência, permitindo decisões mais rápidas, uma redução dos riscos e operações completas e contínuas.

Reconhece as contribuições ambientais e sociais positivas.

A Schneider Electric, líder em gestão de energia sustentável e automação digital, utilizou com êxito ferramentas e técnicas inovadoras de emissão de CO 2 da Maestro para alcançar um crescimento e lucratividade baseados em práticas ecologicamente corretas.

Destaque para as aplicações inovadoras da tecnologia Kinaxis.

A BAT desenvolveu em conjunto a primeira metodologia de produção (production wheel) e funcionalidades de intercambiabilidade, aprimorando o gerenciamento de restrições, as transições de SKU e a automação.

Kinexions é o principal evento para a comunidade global de cadeia de suprimentos, apresentando grandes nomes da indústria, como ExxonMobil, Eaton, Volvo Cars, Colgate-Palmolive, Merck & Co., General Motors, National Instruments e Schneider Electric. Kinexions 2025 é possível graças aos seus patrocinadores platinum Accenture, Capgemini e Scott Sheldon; e aos patrocinadores gold 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud e Spinnaker SCA. Para obter mais informações sobre Kinexions, incluindo Kinexions EMEA 2025 e Kinexions APAC 2025, acesse www.kinexions.com.

Para saber mais sobre como a Kinaxis está revolucionando a orquestração da cadeia de suprimentos com a IA, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

