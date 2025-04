Sharjah quebra recorde mundial em qualidade nutricional graças a técnicas alimentares inovadoras

Sharjah, um importante centro de inovação e excelência nos EAU, está dando uma contribuição significativaàsegurança alimentar e sustentabilidade mundial ao produzir uma variedade inovadora de trigo com um teor de proteína sem precedentes de 19,3% - o maior registrado no mundo.

Diante do crescente interesse de empresas internacionais de alimentos, Sharjah está buscando exportar seu trigo rico em proteínas para se posicionar como um colaborador chave no mercado mundial. Diversas certificações internacionais, incluindo o certificado de qualidade alimentar HSP e o selo "Made in Emirates", reconheceram os altos padrões alimentares do emirado. O projeto também ganhou o prêmio de Melhor Inovação em Sustentabilidade nos EAU, ao destacar seu impacto na proteção ambiental e no avanço agrícola.

Sua Excelência Dra. Amna Al Dahak, Ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos EAU, enfatizou o papel do projeto no avanço da agricultura climaticamente inteligente. Ela observou que o uso de tecnologias modernas, incluindo sistemas de irrigação orientados por IA, foi essencial para o sucesso do projeto com a redução do consumo de água em 30%.

Desenvolvido sob a diretriz de Sua Alteza Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo e Governador de Sharjah, o projeto propiciou o cultivo de trigo de alta proteína em 1.428 hectares de terra desértica com uso de tecnologias agrícolas avançadas. A colheita de trigo orgânico desta temporada deve render cerca de 6.000 toneladas.

A nova variedade de trigo, desenvolvida na Fazenda de Trigo Mleiha, já vem sendo utilizada em produtos locais, como pão, macarrão e cereais, atraindo fabricantes locais e internacionais.

"Através deste projeto, Sharjah mostrou que a inovação pode superar até mesmo os desafios agrícolas mais difíceis", acrescentou Al Dahak. Com uma produção anual de 15.200 toneladas, a fazenda agora satisfaz toda a demanda de trigo de Sharjah, reduzindo de modo significativo a dependência de importações.

O sucesso da fazenda decorre do desenvolvimento de uma variedade única de trigo, 'Sharjah 1', concebida para suportar condições de alta salinidade e seca. Um laboratório de biotecnologia dedicado acelerou o processo de melhoramento genético, ao avaliar mais de 1.450 variedades de trigo para selecionar as de melhor desempenho.

"O trigo de Sharjah excedeu os padrões internacionais, se convertendo em uma das variedades de trigo com maior valor nutricional do mundo", disse o Dr. Osama Hussein Qambar, especialista agrícola do Departamento de Agricultura e Pecuária de Sharjah.

A fazenda também integra outras tecnologias de vanguarda, como imagens térmicas de satélite, para otimizar o rendimento e a qualidade. Um sistema de monitoramento climático proporciona previsões ao vivo, ajudando a proteger os cultivos de flutuações ambientais.

