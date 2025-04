Casa e coração da produção global de Toblerone: Mondel?z International investe cerca de 65 milhões de francos suíços (CHF) na sua fábrica de Toblerone na Suíça

A Mondel?z International (Nasdaq: MDLZ) anunciou hoje um investimento significativo de cerca de 65 milhões de francos suíços em sua fábrica de Toblerone na Suíça. Com esse investimento, a empresa está criando um centro global de excelência para o Toblerone em Berna (Suíça), de onde a marca e a experiência em chocolate são exportadas para o mundo afora. O investimento é um compromisso claro com o local onde essa marca tradicional foi fundada em 1908 e onde cerca de 90% dos produtos Toblerone vendidos em todas as partes do mundo são fabricados atualmente. O investimento em Berna enfatiza as ambições de crescimento da marca Toblerone no segmento de chocolate premium, com base em seu reconhecimento global, exclusividade e posição de liderança no varejo mundial de viagens.

Toberlone Factory - Bern, Switzerland - Marco Blessano

Uma linha de produção de última geração, programada para entrar em operação no 3º trimestre de 2025, está prestes a ser instalada em nossa instalação de fabricação em Berna, para expandir a capacidade devidoàcrescente demanda por chocolate premium. Juntoànova linha, a Mondel?z também está ampliando sua instalação de produção de chocolate e nougat, atualizando a infraestrutura e logística do local.

Graças a esse investimento, Berna se tornará o “Centro de Excelência” para o Toblerone, de onde a marca e sua experiência em chocolates serão exportadas para todas as partes do mundo. É um dos investimentos mais importantes dentro da rede europeia de produção de chocolates da Mondel?z International nos últimos 10 anos.

Como parte da ambição da Mondel?z de se tornar líder no setor de chocolates até 2030, nossa icônica marca Toblerone, de 117 anos, está pronta para crescer globalmente dentro do segmento premium, aproveitando sua forte notoriedade mundial, exclusividade e liderança no negócio de varejo de viagens internacionais.

O investimento é tanto uma expressão das ambições de crescimento da tradicional marca como também um claro compromisso com Berna como lar e coração da produção, onde a marca Toblerone foi fundada em 1908 e onde cerca de 90% de seus produtos vendidos mundialmente são produzidos. Como testemunho desse rico legado, a bandeira suíça em breve adornará a embalagem das barras Toblerone fabricadas em Berna, para enfatizar onde o chocolate é produzido.

“Toblerone é uma das marcas de chocolate mais famosas do mundo, com um potencial enorme”, disse Iain Livingston, presidente da Toblerone & World Travel Retail. “Nosso centro de excelência na Suíça, de onde levamos com orgulho nossa marca e nosso profundo conhecimento em chocolates para o mundo inteiro, é fundamental para a ambição de crescimento da marca e para vencer no segmento premium”.

Tim Spickenbaum, diretor da instalação de produção em Berna, acrescenta: “Nossa fábrica tem sido um alicerce da produção do Toblerone há décadas. Atualmente, já produzimos em média 4 milhões de produtos Toblerone por dia de produção. Por isso, estamos muito satisfeitos com as modernizações e os investimentos planejados, que não apenas ampliarão nossa capacidade de fabricação, mas também fortalecerão a posição de Berna como o lar e o coração do ícone de marca triangular”.

Curiosidades deliciosas sobre o Toblerone – Você sabia?

Em 1908, na charmosa Suíça, Theodor Tobler e Emil Baumann criaram um chocolate que se tornaria um verdadeiro ícone mundial: o Toblerone.

O nome “Toblerone” é uma mistura criativa de Tobler (sobrenome do criador) e Torrone, a palavra italiana para aquele irresistível nougat de mel com amêndoas. E o diferencial? A barra triangular, inspirada nas montanhas suíças!

Desde 1985, a fábrica de Berna é o local de produção do Toblerone. É lá que cerca de 90% de todos os Toblerones vendidos no mundo ganham forma.

