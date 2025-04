CORRIGIR E SUBSTITUIR: Svante Reconhecida como uma das Melhores Empresas de GreenTech do Mundo pela TIME e Statista

A Svante Technologies Inc. (Svante), pioneira em tecnologia de filtros adsorventes estruturados para captação e eliminação de carbono, foi nomeada uma das Melhores Empresas de GreenTech do Mundo em 2025 - "World's Top GreenTech Companies of 2025" pela TIME e pela Statista. Este prestigiado prêmio reconhece o impacto transformador da Svante nos esforços de sustentabilidade industrial e sua posição na vanguarda da revolução da tecnologia ecológica.

Selecionada a partir de um grupo de mais de 8.000 empresas em todo o mundo, a Svante se destaca como uma das cinco únicas empresas canadenses a fazer parte da lista. Este reconhecimento ressalta as significativas contribuições da empresa ao desenvolvimento de soluções de engenharia inovadoras que abordam desafios urgentes de gestão do carbono.

Claude Letourneau, Presidente e Diretor Executivo da Svante, expressou seu entusiasmo pela homenagem: "Este reconhecimento é uma prova do compromisso inabalável de nossa equipe com o pioneirismo em soluções sustentáveis ??de captação e eliminação de carbono. Ao lançarmos nossa primeira gigafábrica em Vancouver, capaz de produzir filtros suficientes para captar 10 milhões de toneladas de CO 2 ao ano, estamos catalisando uma nova era: uma reformulação do setor industrial para que possa produzir produtos de baixa intensidade de carbono, aproveitando nossa tecnologia inovadora que pode interromper as emissões de CO 2 de iremàatmosfera e igualmente removê-lo do ar ambiente."

A inovadora tecnologia de filtro adsorvente estruturado da Svante oferece às indústrias uma solução comercialmente viável e ambientalmente responsável para captar e eliminar CO 2 tanto de emissões industriais como da atmosfera (chamada captação direta do ar ou DAC). O CO 2 captado pode ser armazenado permanentemente no subsolo ou reutilizado para outros produtos, desde combustível de aviação sustentável até produtos industriais e bens de consumo.

O enfoque inovador da empresa chamou a atenção em vários setores, incluindo celulose e papel, cimento, aço, petróleo e gás, e DAC. A Svante foi recentemente apresentada no Salão da Fama Internacional Cleantech 100 do Cleantech Group e também teve destaque na lista das Melhores Empresas Privadas de Tecnologia Profunda do Mundo - XB100 (XB100 World’s Top Deep Tech Companies) da XPRIZE. A inclusão da empresa na lista das Melhores Empresas de GreenTech do Mundo em 2025 consolida ainda mais seu status como líder mundial em gestão de carbono.

À medida que a Svante continua expandindo suas operações e otimizando sua tecnologia exclusiva, o reconhecimento da TIME e da Statista serve como um poderoso respaldo da visão e do potencial da empresa para impulsionar significativas mudanças positivas na capacidade do mundo de fazer a gestão de emissões de CO 2 .

Sobre a Svante

A Svante é líder em oferecer soluções de captação e eliminação de carbono com propósito definido. A empresa com sede em Vancouver, Canadá, fabrica filtros nanoprojetados e contatores rotativos modulares que captam e eliminam CO 2 das emissões industriais e do ar de modo ambientalmente responsável. A Svante está no Global Cleantech 100 de 2025 e foirecentemente incluída no Salão da Fama Internacional Cleantech 100.A empresa também foi designada como uma das XB100 – World’s Top 100 Private Deep Tech Companies (100 melhores empresas privadas de tecnologia profunda do mundo - XB100) da Fundação XPRIZE e classificada em segundo lugar entre as empresas privadas no Future 50 Fastest Growing Sustainable (Private) Companies (as 50 empresas sustentáveis ??(privadas) de crescimento mais rápido no futuro) da Corporate Knights.

Para mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

