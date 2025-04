Procaps Group assegura um investimento de capital de 130 milhões de dólares e conclui uma reestruturação abrangente de dívidas, enquanto novos investidores assumem a liderança estratégica

Novos investidores assumem a liderança estratégica enquanto a sede é transferida para Bogotá, marcando o início de um novo capítulo de crescimento, execução e transformação sob uma governança aprimorada

A empresa acelera sua reviravolta com mudanças na liderança, realinhamento regional, venda de ativos não essenciais e uma governança renovada

MIAMI and BOGOTÁ, Colombia, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Procaps Group, S.A. (“Procaps” ou a “Empresa”), uma empresa farmacêutica e de saúde integrada líder na América Latina, anunciou hoje um marco importante em sua jornada de transformação com a bem-sucedida conclusão de um investimento de capital de 130 milhões de dólares (incluindo as notas conversíveis garantidas anteriormente anunciadas e emitidasàHoche Partners Pharma Holding S.A.) e a finalização de uma reestruturação abrangente de dívida com seus principais credores, marcando um ponto de virada na estratégia de transformação multifásica da Empresa, centrada no crescimento, execução disciplinada e governança corporativa aprimorada.

Como parte dessa reestruturação abrangente, novos investidores estratégicos assumiram formalmente a liderança da Empresa, trazendo um foco renovado na excelência operacional, disciplina financeira e criação de valor a longo prazo. Essa nova liderança será acompanhada pela implementação de padrões internacionais mais elevados em governança e conformidade, incluindo controles internos mais rigorosos e uma cultura reforçada de transparência e responsabilidade.

Esses feitos reforçam o compromisso da Empresa em restaurar sua saúde financeira, melhorar seu desempenho operacional e reconstruir um crescimento sustentável, sob a direção de um novo grupo de investidores e uma estrutura organizacional redesenhada.

Uma Base de Capital Fortalecida e Nova Governança Corporativa

A captação de capital privado, composta por uma colocação privada de 90 milhões de dólares em ações ordinárias da Procaps e a emissão de 40 milhões de dólares em notas conversíveis garantidas ao final de 2024 – com a posterior conversão dessas notas em ações ordinárias – foi assegurada por Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. e outros investidores. Juntos, esses acionistas detêm agora aproximadamente 90% da Empresa.

A Hoche Partners pretende desempenhar um papel fundamental na condução da transformação da Empresa e continuar apoiando a estratégia de longo prazo da Procaps. Os novos acionistas – compostos por investidores experientes com profundo conhecimento dos setores de saúde e farmacêutico – estarão ativamente envolvidos na orientação do processo de reviravolta da Empresa. Seu apoio, liderança e visão de longo prazo serão essenciais para posicionar a Procaps para transitar com sucesso por essa fase crítica e construir um futuro sustentável.

“Este é um momento crucial e transformador para a Procaps,” afirmou Alejandro Weinstein, Presidente do Conselho e representante da Hoche Partners. “Com esse grupo de investidores forte e comprometido, que confia no futuro da Procaps, a empresa agora está em posição de estabilizar, reconquistar a confiança e criar valor a longo prazo por meio de disciplina operacional e foco estratégico renovado. Nossa visão é transformar a Procaps em uma das plataformas farmacêuticas mais admiradas na América Latina.”

Conclusão da Reestruturação Abrangente de Dívida

A Procaps também concluiu uma reestruturação abrangente de sua dívida com os principais credores, incluindo aproximadamente 209 milhões de dólares de dívida anteriormente sujeitos a tolerância, projetada para apoiar a sustentabilidade de longo prazo e a flexibilidade de fluxo de caixa. O acordo com os credores principais inclui:

Extensão dos prazos e revisão das condições de pagamento, que melhoram o fluxo de caixa no curto e médio prazo;

que melhoram o fluxo de caixa no curto e médio prazo; Readequação das obrigações, para alinhá-las com o cronograma de recuperação operacional da Empresa;

para alinhá-las com o cronograma de recuperação operacional da Empresa; Ajuste dos covenants, para adequá-los às operações e ao plano estratégico; e

para adequá-los às operações e ao plano estratégico; e Preservação da liquidez, para apoiar as operações diárias e as iniciativas estratégicas.

Como parte do acordo, alguns credores concordaram em converter uma parte de seus créditos em capital social da Empresa. Essa participação reforça o alinhamento dos credores com o sucesso de longo prazo da Empresa.

Espera-se que essa reestruturação reduza a incerteza financeira de curto prazo, alinhe a estrutura de capital da Empresa com seus objetivos operacionais e apoie a execução de seu plano estratégico. “Esse reajuste financeiro nos dá o espaço e a flexibilidade para focar no que realmente importa: reconstruir o núcleo do negócio e criar valor sustentável,” declarou Melissa Angelini, Co-CEO Interina.

Um Ano de Reviravolta em Andamento

Após um 2024 desafiador, o foco da Empresa neste ano se direcionou para a execução de sua estratégia de reestruturação:

Continuação da implementação do plano de remediação anunciado anteriormente, referente às constatações da investigação interna previamente divulgada, que abrange controles internos, governança e relatórios financeiros;

referente às constatações da investigação interna previamente divulgada, que abrange controles internos, governança e relatórios financeiros; Finalização da reavaliação dos demonstrativos financeiros de períodos anteriores e divulgação dos demonstrativos financeiros auditados de 2023 e 2024 o mais breve possível;

e divulgação dos demonstrativos financeiros auditados de 2023 e 2024 o mais breve possível; Implementação contínua de medidas estruturais para a eficiência de custos e centralização da tomada de decisões, a fim de impulsionar a alavancagem operacional; e

e centralização da tomada de decisões, a fim de impulsionar a alavancagem operacional; e Priorização da expansão de margens por meio de disciplina de desempenho e simplificação dos negócios.

“Entramos em uma fase intensa de execução,” afirmou Melissa Angelini, Co-CEO Interina. “2025 é um ano de reconstrução. Estamos trabalhando incansavelmente para restaurar a credibilidade, desbloquear a eficiência e criar as bases para um crescimento sustentável. Nossas equipes estão focadas em entregar os demonstrativos financeiros atrasados e cumprir nossos compromissos.”

Transferência da Sede e Transformação Organizacional

Como parte de sua transformação, a Procaps transferiu sua sede corporativa para Bogotá, Colômbia, aproximando as decisões estratégicas, financeiras e executivas dos mercados centrais da Empresa.

É importante destacar que essa transferência não afeta a presença operacional em Barranquilla, onde continuarão sediadas as unidades de manufatura, desenvolvimento de produtos e outras equipes operacionais essenciais. Barranquilla permanece como um polo crítico para a inovação e produção da Empresa, e seu papel no impulso dos negócios continua inalterado.

A transferência da sede faz parte de uma reorganização interna mais ampla, que inclui:

Centralização das áreas de Finanças, FP&A, Compliance, Jurídico, TI e funções de suporte chave;

Transições na liderança, alinhadas a uma cultura de gestão orientada por desempenho e responsabilidade;

alinhadas a uma cultura de gestão orientada por desempenho e responsabilidade; Aprimoramentos na governança; e

e Fortalecimento dos controles internos, dos relatórios e da disciplina operacional, para apoiar a transparência e a execução.

Realinhamento Regional e Revisão de Ativos

Para aumentar a responsabilidade e melhorar o desempenho comercial, a Empresa está reorganizando suas operações em cinco clusters regionais:

Colômbia

Brasil

Estados Unidos

Andinos (Peru, Equador, Bolívia)

CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e República Dominicana — anteriormente CAN e CASAND)



Além disso, a Empresa continua avaliando ativamente alternativas estratégicas para ativos não essenciais. Várias negociações encontram-se em estágio avançado, com possíveis receitas que serão utilizadas para reduzir o endividamento e reinvestir em ativos e operações estratégicos e de alta margem.

Um Novo Capítulo Começa

Com uma estrutura de capital mais robusta, um balanço patrimonial simplificado e um novo time de liderança, a Procaps está posicionada para executar sua transformação com disciplina, clareza e propósito.

A Empresa está focada em:

Restaurar a rentabilidade por meio da eficiência operacional e do controle de custos;

por meio da eficiência operacional e do controle de custos; Reforçar a governança e a transparência em todos os níveis da organização;

em todos os níveis da organização; Cumprir o plano de remediação e divulgar os resultados financeiros o quanto antes;

e divulgar os resultados financeiros o quanto antes; Desbloquear valor através da alienação de ativos não essenciais e do foco em segmentos estratégicos e de alta margem; e

através da alienação de ativos não essenciais e do foco em segmentos estratégicos e de alta margem; e Investir em inovação e crescimento comercial, com ênfase em medicamentos de prescrição (Rx) e na expansão de sua presença global no segmento de CDMO.



Embora o caminhoàfrente continue exigindo decisões difíceis e uma execução sustentada, as bases para uma reviravolta já estão firmemente estabelecidas. Com o apoio de um grupo de investidores comprometido, credores engajados e equipes dedicadas na região, a Procaps inicia uma nova fase de transformação – uma etapa que prioriza a estabilidade, o crescimento e a criação de valor a longo prazo.

Assessores

A Greenberg Traurig, LLP atuou como assessor principal e consultor jurídico nos Estados Unidos para a Procaps, tanto na colocação privada de 130 milhões de dólares quanto na reestruturação de aproximadamente 209 milhões de dólares em dívida. A Arendt & Medernach S.A. e a Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria atuaram como assessores para Luxemburgo, Colômbia e Peru, respectivamente. A FTI Consulting atuou como assessora financeira exclusiva da Companhia, apoiando a estruturação e execução das operações de capitalização e reestruturação da dívida.

Sobre o Procaps Group

Procaps Group, S.A. é uma importante empresa internacional integrada do setor farmacêutico e de saúde, voltada para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções farmacêuticas em mais de 50 mercados. Com uma plataforma de fabricação própria, um portfólio diversificado de tecnologias diferenciadas e presença tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, a Procaps está comprometida com a melhoria da saúde e do bem-estar global. Para mais informações, visite investor.procapsgroup.com

Investor Contact:

ir@procapsgroup.com

investor.procapsgroup.com

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “prever”, “pretender”, “buscar”, “almejar”, “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “estimar”, “planejar”, “perspectiva” e “projetar”, entre outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou que não se referem a fatos históricos. Tais declarações prospectivas referentes a receitas, lucros, desempenho, estratégias, sinergias, perspectivas, previsões e outros aspectos dos negócios da Procaps são baseadas em expectativas atuais, estando sujeitas a riscos e incertezas. Diversos fatores podem fazer com que os resultados reais ou os desdobramentos venham a divergir de maneira significativa daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não se limitam, aos riscos e incertezas detalhados periodicamente nos documentos apresentados – ou a serem apresentados –àSEC pela Procaps, bem como em outras comunicações realizadas pela EmpresaàSEC. Consequentemente, declarações prospectivas, incluindo quaisquer projeções ou análises, não devem ser interpretadas como fatos, tampouco serem utilizadas como uma previsão precisa dos resultados futuros. As declarações prospectivas contidas neste comunicado baseiam-se em nossas expectativas e convicções atuais quanto aos desenvolvimentos futuros e seus potenciais efeitos na Procaps. Tais declarações envolvem diversos riscos, incertezas (alguns dos quais estão fora de nosso controle) ou outras premissas que podem fazer com que os resultados reais se distanciem de maneira significativa do que é previsto ou implícito nas mesmas. Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se concretizem, ou se alguma de nossas premissas se revelar incorreta, os resultados reais poderão divergir de forma material daqueles projetados nestas declarações prospectivas. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou por quaisquer outros motivos, exceto se exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Portanto, não se deve depositar confiança excessiva nessas declarações.

