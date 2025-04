FEICON: Branco entra no ramo de ferramentas e traz novidades

Reconhecida nacionalmente no setor do agro e agora de cara nova graças à entrada definitiva nos segmentos de casa e jardim e construção civil, a Branco é presença confirmada na edição 2025 da FEICON, feira que abre o calendário de construção civil e arquitetura no Brasil, entre 8 e 11 de abril no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

A Branco, que acabou de passar por reposicionamento de marca, destaca na FEICON seus mais recentes lançamentos: as linhas de aspiradores e lubrificantes. Disponíveis em quatro modelos, os aspiradores são voltados para uso doméstico, higienização de veículos e limpeza no pós-obra. Já os lubrificantes, projetados para motores 2T e 4T (gasolina e diesel), caixas de transmissão e correntes de motosserra. Ainda na feira, quem passar pelo estande da Branco pode conferir o portfólio que inclui as linhas de ferramentas profissionais, placa vibratória e geradores descabinados.

“Para quem quer se destacar no meio da construção civil e casa e jardim, é necessário estar presente na FEICON, e para nós, é ainda mais importante após o reposicionamento da Branco, que considera justamente ampliar os espaços nesses mercados”, diz Mayara Amaral, Gerente de Marketing da Branco. “Trouxemos como novidade os aspiradores, com foco em residências e no pós-obra, e os nossos lubrificantes de alta performance e durabilidade, além do nosso portfólio, que inclui a linha de ferramentas, capaz de atender desde o usuário doméstico até os que desejam colocar suas habilidades em prática, como os ‘maridos de aluguel’”, complementa.

Novos aspiradores

A principal novidade da Branco é a sua linha de aspiradores, a primeira produzida pela marca, que traz características como potência de sucção, versatilidade, tamanhos compactos para facilitar o transporte e o armazenamento, além de acessórios como bicos e extensores para facilitar a limpeza de qualquer ambiente.

A linha conta com dois modelos compactos e dois mais robustos: o BAP–280, que pesa 4kg, tem 1.200W de potência e recipiente de 2,8L; o BAP-180 C, também com 4kg e 1.200W de potência, porém com recipiente de 1,8L; o BAP–1.800, que pesa 6kg e tem recipiente de 18L; e o BAP-1.000, com 6,5kg e recipiente de 10L. As principais diferenças dos dois últimos são a função de sopro e a capacidade de aspirar água, que os torna ainda mais versáteis.

Lubrificantes Branco

Com a proposta de maximizar a durabilidade e performance de motores 2T e 4T, caixas de transmissão e correntes de motosserra, a Branco apresenta como novidade a sua linha de lubrificantes, que possui característica como uma menor carbonização, o que resulta em menos resíduos; maior eficiência e economia de manutenção; e alta performance e durabilidade, com sete óleos diferentes, cada um com sua finalidade.

Linha de ferramentas

Durante a FEICON, a Branco destaca ainda as suas 11 ferramentas recém-lançadas, que abrangem diversos tipos de aplicações, como trabalhos em madeira, alvenaria, metal, plástico e concreto. Os produtos são:

Furadeira Parafusadeira – BPF 12L, com bateria de lítio 12V bivolt; Furadeira de Impacto 3/8” - BFI 700, com 710W de potência; Furadeira de Impacto 1/2” - BFI 850, com 850W de potência;





Serra Circular - BSD 1500, com 1500W de potência; Serra Tico-Tico - BST 350, com 350W de potência; Esmerilhadeira Angular – BEA 850, com 850W de potência; Lixadeira Orbital Quadrada - BLO 240, com 240W de potência;





Lixadeira Orbital Retangular - BLO 200, com 200W de potência; Plaina - BPE 900, com 900W de potência; Martelete Perfurador - BMP 800, com 800W de potência; e Tupia - BTM 700, com 710W de potência.



Placa Vibratória

Com o objetivo de garantir um solo firme e seguro em fundações, pavimentações e compactações de terreno, a Placa Vibratória – BPV-90 da Branco é a solução indicada pela marca. Movida a gasolina, a solução é equipada com o motor B4T 6.5 da Branco, que oferece 6,5cv a 3600 RPM, com uma capacidade de 3,6L em seu tanque de combustível. Em seu design, inclui um pedestal para transporte, a fim de facilitar o deslocamento no canteiro de obras, além de embreagem e correia, para longas jornadas.

Serviço: FEICON 2025

Data: 8 a 11 de abril

Local: São Paulo Expo

Estande Branco: E230

Website: http://www.branco.com.br