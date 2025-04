Empresas reduzem custos ao adotar escritórios inteligentes

A reconfiguração dos escritórios corporativos tem se consolidado como uma estratégia eficaz para empresas que buscam reduzir custos operacionais e melhorar a produtividade. Profissionais da área, como Frederico Freitas, CEO da Target Real Estate, destacam que, com a consolidação do trabalho híbrido, muitas empresas têm reavaliado seus espaços físicos, adaptando-os às novas exigências de flexibilidade e colaboração.

De acordo com um levantamento do mercado imobiliário, empresas que reconfiguram seus espaços podem reduzir até 30% nos custos fixos. A renegociação de aluguéis, a criação de ambientes mais flexíveis e o uso de tecnologia para monitoramento da ocupação são algumas das medidas que têm sido implementadas para equilibrar despesas e maximizar a eficiência.

Além de reduzir custos, essa reconfiguração representa um movimento de modernização do ambiente de trabalho. A tendência é a substituição de escritórios tradicionais por espaços mais compactos, porém tecnologicamente avançados e bem localizados. Ambientes modulares, estações compartilhadas e hubs descentralizados têm ganhado popularidade, oferecendo maior agilidade e adaptabilidade aos negócios.

Transformando a visão dos espaços corporativos

A redução de metragem não significa perda de qualidade no ambiente corporativo. Pelo contrário, as empresas estão investindo em espaços menores, mas altamente tecnológicos, bem localizados e alinhados às novas demandas de seus colaboradores. Com a mudança nas exigências do trabalho híbrido, os espaços corporativos deixaram de ser simples locais de trabalho fixos para se tornarem ativos estratégicos.

“O escritório passou a ser um ambiente estratégico, pensado para impulsionar a colaboração, a criatividade e a eficiência organizacional”, afirma Freitas, CEO de uma consultoria especializada em inteligência imobiliária corporativa. Para ele, a reconfiguração desses espaços busca não só atender às necessidades atuais, mas também antecipar as demandas futuras de empresas e seus colaboradores.

O impacto dessa transformação no mercado imobiliário corporativo é claro: empresas que adotam modelos híbridos e flexíveis estão priorizando ambientes que promovem bem-estar, inovação e sustentabilidade. Com a reconfiguração, essas empresas buscam garantir não apenas eficiência operacional, mas também uma maior competitividade no mercado.

Website: https://targetrealestate.com.br/