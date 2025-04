Tributo Justo leva empresários a um salto para refletir sobre empreender

Um grupo de empresários participou de uma experiência de salto de paraquedas a mais de 5 mil pés de altitude, durante uma ação promovida pela Tributo Justo em parceria com a SkyDive Castro. A atividade ocorreu no campo de saltos da empresa, localizado no município de Castro (PR), com pouso sobre uma lona temática da marca da empresa que faz alusão a "recuperação assertiva" e ao universo empresarial. A Tributo Justo é uma empresa com foco em recuperação de tributos incidentes sobre a folha de pagamento patronal.

A atividade foi registrada em formato de documentário e propôs uma analogia entre os elementos do salto e o ambiente corporativo. Coragem, planejamento, risco controlado e confiança estiveram entre os conceitos abordados, nos depoimentos coletados após a aterrissagem.

Segundo Sérgio Dutra, gerente de marketing responsável pela ação, “um salto de paraquedas a mais de 5 mil pés de altitude marcou uma das ações mais ousadas já realizadas no setor de recuperação tributária no Brasil. Os pousos aconteceram com precisão diretamente sobre a lona da empresa, simbolizando a importância da confiança e da execução estratégica”.

Após o salto, os participantes relataram suas percepções sobre tomada de decisão sob pressão, confiança em parceiros e enfrentamento de riscos no mundo corporativo. Esses depoimentos integram o material audiovisual institucional da ação.

O conteúdo será utilizado em campanhas digitais e permanece disponível nos canais oficiais da empresa.

Website: https://tributojusto.com.br/