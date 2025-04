No dia 3 de abril de 2025, o MultiBank Group atingiu uma marca ainda mais substancial ao alcançar um volume de negociação sem precedentes de $55,85 bilhões.

O MultiBank Group, maior instituição de derivativos financeiros do mundo localizado em Dubai, tem o orgulho de anunciar um marco histórico: no dia 3 de abril de 2025, o grupo registrou seu maior volume de negociações em um único dia, ultrapassando US$ 55,85 bilhões.

Essa conquista recorde marca o forte início do segundo trimestre para o grupo, com um impressionante e inédito volume de transações médio diário de mais de US$ 35 bilhões durante os primeiros quatro dias de negociação em abril.

Esse marco inédito reflete a sólida confiança que uma clientela global diversa, incluindo traders individuais e investidores institucionais, tem na firma. O desempenho confirma o foco do grupo em transparência, medidas robustas de segurança e conformidade regulatória rigorosa.

Comentando sobre esse grande avanço, o fundador e presidente, Naser Taher, afirmou: "Temos o prazer de compartilhar esses números impressionantes com nossos valiosos clientes e parceiros de negócios. Isso mostra nossa força financeira, nossa motivação quanto ao progresso tecnológico e a confiança que nossos clientes têm em nós".

Durante 2024, o MultiBank Group testemunhou um crescimento extraordinário, marcado por um aumento de faturamento oriundo de expansões internacionais e implementação de novos produtos. Uma das inovações mais notáveis foi o lançamento do MultiBank-Plus, plataforma e aplicativo da próxima geração criados para proporcionar uma experiência de negociação sem interrupções. A empresa ainda aprimorou sua posição na arena de ativos digitais com o lançamento do aplicativo de câmbio de criptomoedas MultiBank.io, estabelecendo novas referências em termos de eficiência operacional no que diz respeito às criptomoedas. Além disso, a MEX Exchange, primeira ferramenta global de ECN customizada para as regiões BRICS e GCC, levou liquidez incomparável e recursos avançados a uma indústria em rápido crescimento.

As parcerias estratégicas desempenharam um papel fundamental no que diz respeito a apoiar a presença do MultiBank Group. Colaborações com o Al Ansari Exchange e o Mashreq Bank otimizaram as transações, oferecendo aos usuários soluções de depósito e retirada mais rápidas e com mais comodidade. O Grupo também assegurou a prestigiosa licença de Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP, Virtual Asset Service Provider) em Dubai, destacando seu compromisso com padrões estritos de governança e sua dedicação com a excelência.

Aproveitando esse embalo, a organização teve excelentes resultados financeiros em 2024, sendo que o faturamento ultrapassou $361 milhões e a receita líquida excedeu $264 milhões, refletindo um crescimento de 16%.

Fundado na Califórnia em 2005, o MultiBank Group oferece serviços financeiros para mais de dois milhões de clientes em mais de 100 nações. Com licenças de mais de 17 órgãos regulatórios respeitáveis de todo o mundo, a empresa segue priorizando serviço excepcional e inovação contínua nos mercados.

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociação que ultrapassou US$ 35 bilhões nos primeiros 4 dias de abril de 2025. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória robusta e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece diversos serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do Grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em uma gama diversificada de produtos, incluindo Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros, que reconheceram sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

