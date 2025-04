Cemvita e REMA iniciam parceria em Florianópolis para transformar resíduos orgânicos em matéria-prima para biotecnologia industrial

Cemvita, empresa de referência global em biotecnologia industrial, anuncia o início de colaboração estratégica com o REMA, renomada instituição de pesquisa e desenvolvimento brasileira sediada em Florianópolis (núcleo vinculadoàUniversidade Federal de Santa Catarina / UFSC, desenvolve soluções ambientais e tecnológicas para desafios complexos nos setores industrial e agrícola com uma equipe multidisciplinar, atua nas áreas de Engenharia Ambiental, Automação, Química, Agronomia e Biotecnologia, oferecendo soluções inovadoras, eficientes e de baixo custo). A parceria visa fortalecer a plataforma da Cemvita para avaliação e aproveitamento de diferentes tipos de resíduos orgânicos como matéria-prima para a produção de óleo sustentável, reforçando o compromisso de ambas as organizações com o avanço da bioeconomia circular.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250409186302/pt/

Dr. Admir Giachini (Universidade Federal de Santa Catarina) e Dra. Tara Karimi (Cemvita)

A colaboração amplia as iniciativas recentes da Cemvita no Brasil. Em janeiro de 2025, a empresa inaugurou sua subsidiária no país para contribuir com soluções energéticas sustentáveis e aproveitar o ambiente regulatório favorável, impulsionado pela Lei “Combustível do Futuro”, sancionada em 2024. A nova legislação incentiva a mistura de biodiesel eàadoção do Combustível Sustentável de Aviação (SAF), totalmente alinhadaàmissão da Cemvita de transformar resíduos em recursos de valor.

Outro destaque é a parceria da Cemvita com a empresa de biocombustíveis Be8, anunciada no início de 2025, que foca na conversão de glicerina bruta — subproduto da produção de biodiesel — em matéria-prima de baixo carbono para SAF. A iniciativa exemplifica o compromisso da empresa em desenvolver soluções inovadoras para acelerar a descarbonização do setor de aviação.

O aproveitamento de resíduos como matéria-prima é essencial para um futuro mais sustentável. Ao transformar resíduos orgânicos em novos produtos, a tecnologia da Cemvita reduz a dependência de óleos fósseis, assim como vegetais como o de soja, palma, etc, minimizando impactos ambientais e impulsionando uma economia circular, na qual o resíduo é reimaginado como fonte de valor. A abordagem também contribui diretamente para a produção de biocombustíveis e químicos sustentáveis, enfrentando de maneira eficaz os desafios de gestão de resíduos.

A liderança do Brasil na bioeconomia circular ganha ainda mais evidência com a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá no país em novembro de 2025. O evento reforça o compromisso brasileiro com o desenvolvimento sustentável e posiciona o país como um polo global de inovação bioeconômica. As parcerias da Cemvita no Brasil estão totalmente alinhadas a esse movimento, impulsionando o avanço de tecnologias sustentáveis e contribuindo para as metas climáticas globais.

"Os professores Dr. Márcio Schneider e Dr. Admir Giachini, do REMA, e eu atuamos juntos há mais de duas décadas, com um histórico sólido de publicações e contribuições relevantes para a comunidade científica. Essa parceria de longa data reflete não apenas nossos laços profissionais, mas também o compromisso mútuo de impulsionar a ciência e a tecnologia rumo a um futuro mais sustentável", afirma Dr. Márcio Busi da Silva, CTO da Cemvita.

“Firmar esta parceria com a REMA, em Florianópolis, representa um passo importante em nossa missão de transformar resíduos orgânicos em recursos de valor”, destaca Tara Karimi, Chefe de Ciência e Sustentabilidade da Cemvita. “Vamos unir expertises para ampliar as capacidades da nossa plataforma e utilizar diversas fontes de resíduos na produção de óleo sustentável, fortalecendo a bioeconomia circular no Brasil e mundial.”

Para saber mais sobre a Cemvita e suas iniciativas, acesse: www.cemvita.com.

Sobre a Cemvita

A Cemvita usa a biologia sintética para transformar emissões de carbono em produtos bio-manufaturados de alto valor. Ao reinventar o resíduo como recurso, a Cemvita produz óleos sustentáveis e outros químicos essenciais para indústrias que vão desde combustíveis de aviação a cosméticos. Com a missão de acelerar a transição para uma bioeconomia circular, a Cemvita desenvolve soluções inovadoras em parceria com grandes corporações globais, enfrentando os desafios climáticos e abrindo caminhos para um futuro sustentável.

Sobre o REMA

O REMA é uma instituição brasileira de pesquisa e desenvolvimento, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, dedicada ao avanço de tecnologias sustentáveis eàpromoção da inovação em gestão e remediação ambiental. Com projetos colaborativos e pesquisa interdisciplinar, o REMA vem contribuindo para o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, promovendo o crescimento da bioeconomia circular.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250409186302/pt/

info@cemvita.com