A NetApp fecha parceria com a Google Cloud para simplificar o escalonamento das cargas de trabalho de alto desempenho na nuvem

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, e a Google Cloud anunciaram hoje novos recursos para o Google Cloud NetApp Volumes, serviço de armazenamento de arquivos totalmente gerenciado, que reduz a complexidade e aumenta o desempenho de cargas de trabalho de armazenamento na nuvem, enquanto se integra completamente no ecossistema de serviços da Google Cloud. Os clientes poderão escalonar facilmente os aplicativos e banco de dados empresariais de alto desempenho, incluindo cargas de trabalho com conjuntos de dados em nível de petabyte, como automação de projetos eletrônicos (EDA, electronic design automation), aplicativos de IA e repositórios de dados de conteúdo.

À medida que os negócios navegam na era da inteligência, gerenciando dados entre sistemas no local, a nuvem é um recurso crítico. A infraestrutura de dados inteligentes decompõe os silos e possibilita integração em tempo real e sem interrupções em vários ambientes de nuvem híbrida, tornando dados brutos em insights acionáveis. Ao colaborar com a Google Cloud, a NetApp capacita os negócios a aproveitar o poder da IA, levando a uma maior agilidade e inovação em escala.

"Para muitas organizações, a nuvem é o caminho mais rápido e mais simples para usar a IA para revelar insights impulsionados por dados", afirmou Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente geral da Cloud Storage na NetApp. "Nossa colaboração com a Google Cloud está acelerando os pipelines de dados de IA generativa por meio da integração perfeita das mais recentes inovações em IA com os robustos recursos de gestão de dados da NetApp ONTAP®. Os novos recursos da NetApp Volumes ajudam os clientes a escalonar seu armazenamento na nuvem para atender às demandas dos aplicativos modernos de alto desempenho e conjunto de dados que levam a resultados empresariais significativos".

A Google Cloud e a NetApp estão introduzindo novos recursos ao NetApp Volumes para melhorar a escalabilidade e o desempenho dos aplicativos e bancos de dados empresariais com novos recursos, incluindo:

Integração com a plataforma Vertex AI da Google Cloud : os clientes logo conseguirão usar os dados armazenados no NetApp Volumes diretamente na plataforma Vertex AI. Ao aproveitar os recursos mais amplos da Vertex AI, os clientes conseguirão construir agentes personalizados sem precisar criar suas próprias soluções para gerenciar pipelines de dados para aplicações de geração aumentada de recuperação (RAG, retrieval augmented generation).

: os clientes logo conseguirão usar os dados armazenados no NetApp Volumes diretamente na plataforma Vertex AI. Ao aproveitar os recursos mais amplos da Vertex AI, os clientes conseguirão construir agentes personalizados sem precisar criar suas próprias soluções para gerenciar pipelines de dados para aplicações de geração aumentada de recuperação (RAG, retrieval augmented generation). Melhorias nos níveis de serviço Premium e Extreme : agora há melhorias no desempenho de volumes de grande capacidade do Google Cloud NetApp Volumes disponíveis em todas as 14 regiões onde os níveis de serviço Premium e Extreme são oferecidos. Com todas essas melhorias aos volumes de grande capacidade, os clientes podem prover um único volume começando em 15 TiB, que pode ser expandido para até 1 PiB com até 30 GiB/s de transferência, permitindo que movam conjuntos de dados em nível de petabyte de grandes cargas de trabalho como EDA, aplicativos de IA e repositórios de dados de conteúdo para o NetApp Volumes sem particionar os dados em vários volumes.

: agora há melhorias no desempenho de volumes de grande capacidade do Google Cloud NetApp Volumes disponíveis em todas as 14 regiões onde os níveis de serviço Premium e Extreme são oferecidos. Com todas essas melhorias aos volumes de grande capacidade, os clientes podem prover um único volume começando em 15 TiB, que pode ser expandido para até 1 PiB com até 30 GiB/s de transferência, permitindo que movam conjuntos de dados em nível de petabyte de grandes cargas de trabalho como EDA, aplicativos de IA e repositórios de dados de conteúdo para o NetApp Volumes sem particionar os dados em vários volumes. Melhorias no nível de serviço Flex : os clientes agora podem visualizar o escalonamento independente de capacidade e desempenho para evitar o provisionamento excessivo de capacidade a fim de atender suas necessidades de desempenho com o nível de serviço Flex do NetApp Volumes. Isso permite que os usuários criem grupos de armazenamento por meio da seleção individual de capacidade, transferência e IOPS, com a capacidade de escalonar a transferência para até 5 GiB/s e IOPS para até 160K a fim de redimensionar seu armazenamento e otimizar os custos.

: os clientes agora podem visualizar o escalonamento independente de capacidade e desempenho para evitar o provisionamento excessivo de capacidade a fim de atender suas necessidades de desempenho com o nível de serviço Flex do NetApp Volumes. Isso permite que os usuários criem grupos de armazenamento por meio da seleção individual de capacidade, transferência e IOPS, com a capacidade de escalonar a transferência para até 5 GiB/s e IOPS para até 160K a fim de redimensionar seu armazenamento e otimizar os custos. Integração da Assured Workloads da Google Cloud: em breve o NetApp Volumes será compatível com a estrutura Assured Workloads que os clientes da Google Cloud usam para configurar com facilidade e manter controlados os ambientes que operam dentro dos parâmetros de um regime de conformidade específico. Os clientes que usam o NetApp Volumes dentro da Assured Workloads atenderão aos requerimentos de residência de dados, controle de acesso transparente e conformidade da solução de gestão de chaves na nuvem específicos para a sua região.

"O acesso simplificadoàIA é uma força da democratização que permite que as organizações aproveitem seu ativo mais crítico, os dados, para obter vantagem competitiva", afirmou Sameet Agarwal, vice-presidente e gerente geral de armazenamento na nuvem da Google. "As organizações podem impulsionar seus dados no local no ONTAP da NetApp e ambientes de nuvem híbrida. Ao combinar os recursos da plataforma Vertex AI da Google Cloud com o Google Cloud NetApp Volumes, estamos fornecendo uma solução poderosa para ajudar os clientes a acelerar a transformação digital e se posicionar para sucesso a longo prazo".

Para saber mais sobre o Google Cloud NetApp Volumes, visite o estande #3130 da NetApp no Google Cloud Next 25, de 9 a 11 de abril em Mandalay Bay, Las Vegas.

As declarações feitas pela NetApp sobre as ofertas não lançadas e os planos futuros são apenas para fins de informação, estão sujeitas a alterações sem notificação prévia e não devem ser confiadas para compras ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia legal ou garantia contratual de nenhum tipo por parte da NetApp, incluindo quanto a disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura inteligente de dados, combinando armazenamento unificado de dados, dados integrados e serviços operacionais e de cargas de trabalho para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossos serviços operacionais e de cargas de trabalho proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência para infraestrutura e cargas de trabalho por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, da carga de trabalho ou do ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250409424869/pt/

Contato para a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato para investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com