Empresas globais miram Pix para crescimento no Brasil

À medida que o Pix ganha força, com a expectativa de se tornar o método de pagamento mais utilizado no e-commerce no país, empresas internacionais estão ansiosas para explorar seu potencial de crescimento. Em resposta, o EBANX, fintech global especializada em pagamentos para mercados emergentes e fundada no Brasil, e a Spreedly, uma das principais plataformas de Open Payments, fizeram uma parceria para ajudar as empresas a oferecer aos clientes brasileiros opções de pagamento locais, incluindo Pix, boleto, carteiras digitais e cartões de crédito e débito.

Empresas de diversas indústrias, como as de viagens Busbud e Rocket Travel by Agoda já estão se beneficiando dessa solução unificada, que reflete uma tendência de adaptação às preferências regionais de pagamento. “O Brasil e a América Latina como um todo são essenciais para a expansão global, e nossa parceria com o EBANX permite que os merchants ofereçam opções locais como Pix, carteiras digitais e cartões, impulsionando o crescimento dos seus negócios e melhorando a experiência do cliente”, diz Rose François, VP de Parcerias da Spreedly.

Dados internos do EBANX mostram os benefícios de oferecer aos clientes a opção de pagar com seus métodos preferidos. “Empresas de e-commerce que aceitam Pix por meio de nossa tecnologia veem um aumento de 25% no número de clientes e um crescimento de 16% na receita. Nossos parceiros já perceberam que oferecer Pix não é opcional, é obrigatório”, afirma Daniel Kornitzer, VP de Parcerias Globais do EBANX.

O crescimento do Pix

O Pix se tornou um divisor de águas no Brasil, particularmente no setor de viagens. “O Pix está revolucionando a forma como a indústria de viagens processa transações. Para as empresas de viagens, oferecer pagamentos rápidos e seguros é crucial para clientes internacionais”, acrescenta François. De acordo com uma análise do EBANX com base em dados da Payments and Commerce Market Intelligence – PCMI, o Pix já responde por 33% do valor total de compras on-line de turismo no Brasil, e é um dos métodos de maior crescimento em todo o comércio digital.

Com o lançamento do Pix Automático em junho de 2025, que permitirá pagamentos recorrentes, espera-se que o Pix impulsione a receita em outros setores também, como streaming e SaaS. “No ano passado, as transações com Pix pelo EBANX cresceram 139%, e o Pix Automático vai acelerar ainda mais esse crescimento”, conclui Kornitzer, do EBANX.

Expansão pela América Latina

Além do Brasil, a parceria entre Spreedly e EBANX se estende a outros 16 países da América Latina, incluindo México, Colômbia, Peru e Argentina, além de países na América Central e Caribe. Os clientes nessas regiões podem usar carteiras digitais, cartões de débito e crédito locais e pagamentos parcelados. “A América Latina apresenta grandes oportunidades de crescimento, com o e-commerce de México e Peru crescendo 25% e 20% ao ano. O mercado on-line do Brasil deve atingir US$ 586 bilhões até 2027”, diz Kornitzer, citando dados da PCMI.

Apesar do aumento no uso de métodos alternativos como o Pix, os cartões continuam essenciais na América Latina, respondendo por 55% do volume de comércio digital na região (43% crédito; 12% débito) e 45% no Brasil (44% crédito; 1% débito). “Cartões de débito e crédito, incluindo de bandeiras locais, são essenciais, ao lado de alternativas como o Pix. As empresas precisam oferecer várias opções de pagamento para atender às diversas necessidades dos consumidores”, acrescenta Kornitzer.

Benefícios para clientes e empresas

As empresas se beneficiarão das altas taxas de sucesso de transações de ambas as fintechs, que estão acima da média do setor. “A orquestração eficiente e o roteamento inteligente da Spreedly, combinados com os trilhos de pagamento otimizados, integrações diretas e parcerias locais de adquirência do EBANX, permitem transações mais rápidas e seguras”, explica Kornitzer. “Isso ajuda a melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente”.

As empresas também se beneficiam da fácil integração, acesso a vários mercados locais e uma ampla gama de opções de pagamento, permitindo escalabilidade, otimização de custos e conformidade com regulamentações locais. “Esta parceria combina a orquestração avançada de pagamentos da Spreedly com a expertise local do EBANX, fornecendo uma experiência de pagamento que ajuda as empresas a escalar de forma eficiente em toda a América Latina”, conclui François, da Spreedly.

Website: https://www.ebanx.com/pt-br/