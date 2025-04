Loy Legal anuncia expansão e novo posicionamento estratégico

Fundada em 2016, a empresa surgiu com o objetivo de aplicar tecnologia à prática jurídica. Na época, o setor jurídico brasileiro ainda estava em fase inicial de digitalização, com escritórios operando majoritariamente em papel e realizando rotinas manuais. Nesse contexto, foi lançada a 2adv, a primeira solução da empresa, que automatizou protocolos eletrônicos — uma funcionalidade inédita naquele período.

Em 2019, a empresa passou a incorporar ferramentas de inteligência artificial em suas operações, ampliando a automação de atividades repetitivas. Segundo dados fornecidos pela própria Loy Legal, essa estrutura permitiu ganhos operacionais para escritórios e departamentos jurídicos de diversos portes. Em 2020, a empresa adotou oficialmente o nome Loy Legal, marcando uma nova etapa de atuação no mercado.

De acordo com informações institucionais, em 2024 a empresa acumulou mais de 100 mil horas de trabalho economizadas para profissionais da área, realizou mais de 7 milhões de automações e ultrapassou 3,5 milhões de protocolos em processos judiciais. No mesmo ano, participou da Fenalaw — feira voltada ao setor jurídico — com a campanha “I’m not a robot.”

A legaltech iniciou 2025 com a inauguração de sua nova sede, com mais de 500 m², e com a atuação conjunta de sete sócios na liderança da operação. A empresa também anunciou um novo posicionamento institucional, com foco na integração entre a tradição jurídica e a aplicação prática de inovações tecnológicas.

Segundo a companhia, o objetivo é desenvolver soluções que atendam às demandas dos profissionais do setor, sem substituir o trabalho do advogado. A estratégia busca enfrentar a dificuldade de modernização operacional que ainda persiste em muitos escritórios, especialmente no que diz respeito à adoção de ferramentas digitais compatíveis com a rotina jurídica.

A nova campanha institucional da Loy Legal propõe o questionamento: “O que acontece quando a confiança do passado encontra a audácia do futuro?”, reafirmando sua proposta de alinhar recursos tecnológicos ao exercício jurídico tradicional.

A empresa informa que, por meio de suas mais de 20 soluções, pretende fornecer ferramentas voltadas para a automação e a inteligência artificial, com o objetivo de maximizar os resultados por meio da inovação tecnológica e da eficiência operacional, comprometendo-se a apoiar advogados, escritórios e departamentos jurídicos.

Com essa nova fase, a empresa passa a adotar uma abordagem de gestão mais estruturada e colaborativa, buscando manter o foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor jurídico. Segundo a Loy Legal, a meta para os próximos anos é ampliar a atuação com inovações que promovam maior eficiência e potencializem os resultados de seus clientes.

Website: https://loylegal.com/