Blefaroplastia cresce em 2025 e impulsiona mercado estético

Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Entre as cirurgias faciais mais realizadas no país, a blefaroplastia – cirurgia das pálpebras – se destaca como uma das preferidas, especialmente entre os homens. A pesquisa também revela que, em 2021, foram realizados mais de 1,4 milhão de procedimentos estéticos no Brasil, consolidando o país como uma referência global na área.

"A blefaroplastia é uma cirurgia que vai além da estética – ela alivia o peso das pálpebras, melhorando o campo visual e proporcionando um olhar mais descansado e natural", afirma o Dr. Pedro Ruiz. Segundo ele, o procedimento remove o excesso de pele e gordura acumulada, contribuindo tanto para um aspecto estético rejuvenescido quanto para a funcionalidade dos olhos, principalmente em casos em que o excesso de pele interfere na visão.

Sobre a técnica, o Dr. Pedro Ruiz explica que "a blefaroplastia é realizada, na maioria dos casos, em regime ambulatorial com anestesia local associada à sedação. A cirurgia dura, em média, entre 1 e 2 horas, sendo perfeitamente viável operar ambas as pálpebras no mesmo procedimento, o que otimiza a recuperação e minimiza o desconforto para o paciente". Ele ressalta, ainda, que o procedimento pode ser subdividido em blefaroplastia superior – focada na remoção de excesso de pele e, quando necessário, de parte do músculo – e blefaroplastia inferior, que se concentra em corrigir as bolsas de gordura e a flacidez na região dos olhos.

Quanto à durabilidade dos resultados, o especialista comenta: "Os efeitos da blefaroplastia se estabilizam aproximadamente seis meses após a cirurgia, mantendo uma aparência natural. É importante que os pacientes adotem cuidados contínuos com a pele e mantenham hábitos saudáveis para prolongar esses resultados".

O Dr. Pedro Ruiz ainda destaca que "a escolha entre a blefaroplastia superior e inferior depende das necessidades individuais de cada paciente. Em muitos casos, combinamos as duas abordagens para obter um resultado harmonioso e que atenda tanto às demandas estéticas quanto funcionais".

Dados de pesquisas da ISAPS, indicam que a blefaroplastia continua em alta demanda, reforçando sua importância no arsenal dos procedimentos estéticos. "Observamos um aumento consistente na procura por blefaroplastia, o que demonstra que os pacientes estão cada vez mais atentos tanto à estética quanto à funcionalidade dos seus olhares", conclui.

Sobre o Instituto Pedro Ruiz



O Instituto Pedro Ruiz, comandado pelo Dr. Pedro Ruiz, completou recentemente três anos de operação, com mais de 5.000 blefaroplastias realizadas. Para o Dr. Pedro Ruiz, “essa trajetória reforça o compromisso do Instituto em oferecer técnicas inovadoras e seguras, que transformam vidas e elevam a autoestima de seus pacientes”.

