Nexxera divulga produto de análise de crédito para empresas

A Nexxera, empresa especialista em soluções de B2B Payments, Supply & Credit, anuncia a sua mais nova ferramenta: XCoreID. O produto está embarcado dentro das soluções de crédito e utiliza inteligência artificial (IA) para otimizar o score e a análise de crédito, cruzando dados transacionais e informações da cadeia de fornecedores, em tempo real, para criar scores precisos e atualizados.

A iniciativa da empresa surge em um cenário em que, segundo dados da Cinnecta, repercutidos pelo portal Finsiders Brasil, 50% das instituições financeiras no Brasil já utilizam IA nos seus processos de crédito. No entanto, apenas 17,2% delas analisam o histórico de comportamento do cliente antes da concessão, indicando um potencial de avanço na personalização dos serviços e na precificação adequada do crédito.

O estudo mostra também que 70% das equipes de crédito consideram muito importante implementar novas tecnologias nos próximos meses. Apenas 3,3% dos executivos afirmam que isso não é uma prioridade imediata.

Para Edson Silva, presidente e fundador da Nexxera, esses dados demonstram a necessidade de atualizar ferramentas e métodos para avaliar riscos e conceder crédito de forma mais rápida, acessível e segura.

“O XCoreID foi desenvolvido com o objetivo de preencher essa lacuna. Ele apresenta indicadores para analisar comprometimento de caixa e apoia definições de limites para a gestão de risco. Ou seja, com dados em tempo real, podemos apoiar o processo de crédito e ajudar a gestão da saúde financeira de toda cadeia produtiva (empresa, clientes da empresa e fornecedores da empresa)”, garante.

Tecnologia para análise de crédito

Desenvolvido para lidar com grandes volumes de dados, o XCoreID se integra a diversas fontes de informações mercantis, financeiras e comportamentais das empresas e dos ecossistemas em que estão presentes, ressalta o presidente.

“Utilizando um método único e contínuo com base em preditismo, estatística e ferramentas de machine learning, o produto tem como objetivo permitir que bancos e empresas concedam crédito de forma mais segura e eficiente, reduzindo riscos e ampliando a inclusão financeira”.

Processo de regularização

A transformação digital do mercado de crédito está em curso, impulsionada pela inteligência artificial e, em 2025, o Brasil pode dar um passo importante nessa evolução com a implementação do Marco Regulatório da IA — que estabelece normas para um uso mais transparente e ético da tecnologia. Esse movimento tende a padronizar práticas e fomentar a inovação, trazendo novas oportunidades para o setor financeiro.

“Atualmente, a IA tem impulsionado a transformação do crédito, otimizando a gestão de riscos e a análise de perfis. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, essa tecnologia permite uma avaliação mais precisa da capacidade financeira das empresas, facilitando o acesso a recursos e aumentando a segurança para as instituições financeiras”, destaca Silva.



O desafio da inadimplência



O estudo mais recente realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), repercutido pela Agência Brasil, indica que a carteira de crédito nacional deve expandir 8,5% em 2025. Em dezembro do ano passado, a entidade previa um aumento de 9% no crédito no ano atual. Os números evidenciam uma queda quando comparado ao ano anterior, no qual o crescimento do crédito foi de 10,9%, segundo o Banco Central.

Ainda de acordo com estudo da Serasa Experian, divulgado pelo portal Balcão News, em janeiro de 2025, o número de companhias inadimplentes chegou a 7,1 milhões, o maior valor já registrado. Esta cifra equivale a 31,4% do total de empresas em operação no país. A soma das dívidas atingiu R$ 154,9 bilhões, representando um crescimento de R$ 4,3 bilhões em comparação com dezembro de 2024. No período, cada CNPJ registrou uma média de 7,2 contas negativas, mostrando que a inadimplência segue como um desafio crítico.

Nesse cenário, explica o presidente da Nexxera, o XCoreID pode possibilitar que bancos considerem o fluxo de caixa das empresas como garantia alternativa, reduzindo riscos e ampliando o acesso ao crédito, promovendo um ambiente financeiro mais estável e acessível.

Futuro do crédito em 2025

Em 2025, o mercado financeiro deve ampliar o uso da IA para simplificar processos, segundo Edson, trazendo análises mais precisas e considerando mais variáveis para traçar perfis de risco e conceder crédito de forma mais assertiva. Ele explica que, com o avanço do Marco Regulatório, espera-se que as instituições financeiras brasileiras se alinhem a práticas globais, promovendo maior inclusão financeira e acessibilidade ao crédito.

Edson destaca que o XCoreID existe para fazer um raio X das finanças da empresa e de todo o seu ecossistema, usando dados, tecnologia e conectividade com o propósito de disponibilizar recursos de forma rápida e justa.

“Buscamos fomentar o crescimento sustentável das empresas, desde microempreendedores até grandes corporações. A otimização de score pode trazer mais inclusão financeira, permitindo que empresas de todos os portes acessem crédito para crescer de forma sustentável e agregar valor à cadeia produtiva”, conclui.

