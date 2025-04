Brasil inaugura hub de inovação voltado às prefeituras

Está sendo lançada em São Paulo a Casa Brasil Innovation Hub. Trata-se de um centro de inovação projetado para conectar municípios brasileiros com experiências de cidades de outros países. O Hub abrigará programas para a capacitação de lideranças municipais e para apoiar a transformação da gestão pública, criando também canais de negociação entre a gestão municipal e as empresas.

Entre os recursos que implementará estão soluções inteligentes de administração, educação continuada para prefeitos e uma rede internacional de mentores e fornecedores de insumos voltados à inovação nas cidades e ao crescimento urbano sustentável.

O centro ocupa parte de uma área de 10 mil metros quadrados do condomínio inteligente STATE Innovation Center, contando com diversos pontos de ‘workplace’, auditórios, salas de treinamento, espaços de workshop, instalações para parceiros de negócio e escritórios avançados de representação internacional para órgãos públicos e privados. As prefeituras poderão ainda instalar postos avançados de contato e intercâmbio nas instalações da Casa Brasil.



Um hub sem equivalente

Enquanto outros hubs de inovação surgiram a partir de 2010 com foco em empreendedorismo e startups, a Casa Brasil tem como alvo o desenvolvimento de modelos e casos de sucesso em eficiência urbana que possam ser compartilhados e aplicados de forma acessível aos municípios.

Isto inclui ferramentas de administração e soluções já testadas para áreas como a implementação de cidades digitais, tecnologias de saneamento, transporte de massa, segurança, educação, finanças públicas, saúde, automação do atendimento ao cidadão e métricas de serviços.



No portfólio estão “frameworks” replicáveis, passíveis de adaptação às realidades municipais, acesso a consultores internacionais, via atendimento multilíngue, e canais de e-procurement internacional para insumos e tecnologias.

O hub irá apoiar o gestor municipal com diagnósticos especializados por área, estudos estatísticos, adoção de metodologias de melhoramento contínuo, consultoria jurídica, auditoria de contratos e aplicação de compliance.



Conexões internacionais

O lançamento da Casa Brasil é capitaneado pelo brasileiro Eduardo Diogo, ex-secretário estadual de planejamento do Ceará, mestre pela Georgetown University (EUA) e ex-diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional.

Ao lado dele estão os co-fundadores Hitendra Patel e Manuel Mendes, que ficarão baseados em Boston (EUA) para coordenar as conexões internacionais envolvendo governos, universidades e empresas.

Também participa diretamente da fundação uma rede de entidades de referência em conhecimento, estratégia e medição de processos na gestão de negócios públicos.

São elas, a Glocal Insights, uma plataforma independente dedicada à divulgação de casos brasileiros no exterior, a consultoria global IXL Center, especializada em modelagem de negócios, e o Boston Innovation Gateway (BIG), um centro de internacionalização conectando governos, institutos de pesquisa e empresas.

Todas as atividades do hub são apoiadas e auditadas pelo Global Innovation Management Institute (GIMI), principal órgão certificador de práticas de inovação com base na norma ISO 1704, e também um parceiro fundador.

No cenário brasileiro, a Casa Brasil conta com parcerias, já em fase de definição, com associações de prefeitos, empresas municipais de tecnologia, centros de estatísticas e instituições acadêmicas.

Entre estes parceiros, destaca-se o Instituto ITER, dedicado à formação de lideranças, que tem como fundador o Ministro do STF, André Mendonça, e conduzido pelo CEO Victor Godoy, ex-ministro da Educação.

“A proposta da Casa Brasil é a de ser um ecossistema coeso de intercâmbio e fortalecimento de massa crítica para prefeitas e prefeitos, a partir das melhores referências globais. Nossa configuração física, intelectual e lastro financeiro, no modelo cooperativo, propicia à sociedade brasileira um ambiente de fomento à profissionalização para a governança das cidades”, afirma Eduardo Diogo.

A inauguração da Casa Brasil acontece dia 14 de abril, com palestra do fundador do ITER e Ministro do STF, André Mendonça.

Website: https://www.linkedin.com/company/casabrasilhub/