Amparo celebra parceria com a govtech Destinos Inteligentes

A estância hidromineral de Amparo, localizada no Circuito das Águas Paulistas, possui como marca a herança histórica e arquitetônica do áureo período do café, agora celebra uma parceria focada na inovação com a plataforma de gestão turística desenvolvida pela govtech Destinos Inteligentes. Essa iniciativa coloca Amparo para se consolidar como um destino turístico inteligente, em que a cultura, a natureza, a gastronomia e a história estão integrados a tecnologia.



Sendo um dos primeiros clientes da plataforma e utilizando a ferramenta há pelo menos três anos, Amparo não só modernizou a gestão e promoção do seu turismo, mas também contribuiu ativamente para a evolução da plataforma com sugestões de melhorias, beneficiando toda a rede de destinos inteligentes.



A plataforma, totalmente gratuita e acessível via aplicativo (iOS e Android) e website, tem sido um guia digital para milhares de visitantes e moradores, reunindo em um único espaço digital uma ampla gama de atrativos turísticos da cidade. Entre os destaques, os visitantes encontram belezas naturais como cachoeiras e trilhas; experiências rurais na Fazenda Atalaia; a tradição da vinícola Benedetti; a arquitetura do casario colonial da época do café, além de museus, festivais gastronômicos e feiras de artesanato que celebram a cultura local.



O Circuito das Águas Paulistas integra nove cidades – Amparo, Águas de Lindóia, Serra Negra, Socorro, Monte Alegre do Sul, Jarinu, Jaguariúna, Mairinque e Piracicaba – que, juntas, oferecem um diversificado leque de atrativos turísticos. “Cada município contribui com sua identidade única, compartilhando tecnologia de ponta e informações estratégicas que potencializam a experiência dos visitantes, fortalecem a economia local e promovem a cultura regional”, Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes.



Com informações disponíveis em dez idiomas, imagens, vídeos ilustrativos, e recursos de geolocalização, todo o universo de atrativos turísticos de Amparo está ao alcance de um clique, contribuindo para uma experiência interativa e inclusiva para turistas e moradores. Ao longo desses anos, o comércio e os serviços locais puderam destacar seus diferenciais, como acessibilidade e políticas pet-friendly, ampliando a divulgação dos seus negócios e a interação com o público.

Além de promover a experiência turística, a ferramenta fornece à Secretaria de Turismo dados estratégicos essenciais para a gestão municipal – como a quantidade de leitos, empregos gerados, opções de alimentação e um mapa de calor do fluxo de visitantes –, permitindo um direcionamento mais eficiente dos recursos e a atração de novos investimentos.



Colaboração que gera evolução



“A experiência e o feedback contínuo da equipe de gestão de Amparo foram cruciais para o aprimoramento da plataforma Destinos Inteligentes. Sugestões e necessidades apontadas pelo município ao longo da parceria resultaram em novas funcionalidades e melhorias na usabilidade, que hoje beneficiam não apenas Amparo, mas todas as cidades que utilizam a solução”, ressalta Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes.



“Amparo é um exemplo de como a união entre tradição e tecnologia pode transformar o turismo. Todas as nove cidades do Circuito das Águas Paulistas já contam com essa tecnologia e queremos ampliar esses benefícios ainda mais, impulsionando o desenvolvimento regional”, acrescenta.



“Com essa visão, Amparo consolida sua posição como destino inteligente, onde a tradição histórica se alia à tecnologia para oferecer uma experiência turística diferenciada, beneficiando tanto os visitantes quanto a comunidade local”, finaliza Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes.



Mais informações no website e app de Amparo: https://www.destinosinteligentes.tur.br/amparo/index.html

