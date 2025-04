Faculdade Sirius lança relatório com tendências do ensino

A Faculdade Sirius, focada em potencializar o mercado de pós-graduação on-line premium no Brasil, divulgou esta semana seu relatório revelando quatro grandes tendências que vão estar presentes no mercado de ensino superior e educação digital nos próximos anos. A faculdade foi reconhecida na América Latina como uma das quinze edtechs mais promissoras pela Forbes e uma das cem edtechs de destaque pela Holon IQ por três anos consecutivos.

O relatório, desenvolvido inicialmente como estratégia interna da instituição, acabou vazando, acelerando a decisão da Sirius de compartilhar estes insights publicamente pela primeira vez.

As quatro tendências detalhadas no relatório são:

Novo mercado emergente: a separação histórica entre ensino superior tradicional e cursos livres on-line (creators digitais) está desaparecendo. Creators estão adquirindo faculdades, indicando uma fusão inevitável e um mercado educacional integrado que promete crescimento relevante;



Ultra-segmentação: o mercado de educação superior e digital está se fragmentando em inúmeros nichos altamente especializados. Instituições de ensino premium e de varejo estão se diferenciando claramente por preço, especialização e posicionamento;



Estratégia de ecossistema: as melhores instituições de ensino on-line e creators estão adotando estratégias de ecossistemas para capturar mais valor e engajar alunos ao longo da vida.



Novo perfil do aluno: mudanças no perfil dos alunos estão redefinindo o mercado educacional. Hoje, de acordo com dados coletados pela Faculdade Sirius, os alunos típicos são adultos entre 30 e 40 anos, com renda média mensal de R$ 6 mil, preferindo formação on-line prática e rápida.

Arnobio Morelix, cofundador da Faculdade Sirius e estudioso do tema há mais de uma década, ressalta a relevância contínua das graduações e pós-graduações e acredita que "a parceria entre instituições tradicionais e creators pode ser uma das alternativas mais valiosas para entregar educação superior relevante e conectada às necessidades reais do mercado". Profissionais com pós-graduação chegam a ter salários até 120% maiores comparados àqueles só com graduação, conforme pesquisas da Semesp.

O relatório completo traz informações e dicas para escolas on-line, creators e empresas de educação interessados em aproveitar ao máximo as oportunidades no novo mercado da educação digital e ele está disponível aqui.

Website: https://faculdadesirius.edu.br/2025/03/27/o-report-sobre-o-futuro-da-educacao-pela-faculdade-sirius/