Alta na TI no Brasil impulsiona locação de equipamentos

O mercado corporativo de tecnologia na América Latina está em plena expansão, e o Brasil se posiciona como protagonista. Segundo estudo recente da IDC, o país liderará os investimentos em TI na região, com crescimento de 13% em relação a 2024 e previsão de gastos acima de R$ 616 bilhões. Dentre os segmentos com maior projeção de crescimento estão as soluções de infraestrutura interna, modelos de locação (Device as a Service) e práticas de sustentabilidade e ESG, consolidando um novo momento para o setor.

Neste cenário, empresas especializadas em locação de equipamentos de TI vêm ganhando espaço ao oferecer soluções completas, flexíveis e alinhadas às novas demandas do mercado corporativo. Com presença em diversas regiões do país, esse modelo tem se mostrado eficiente no fornecimento de tecnologias como notebooks, desktops, celulares, tablets, impressoras térmicas, coletores de dados, totens interativos e multifuncionais corporativas — atendendo setores diversos com foco em mobilidade, automação e gestão inteligente de recursos.

A expectativa do mercado por modelos escaláveis, que garantem agilidade, suporte técnico e atualização tecnológica constante, é algo que vem sendo observado pela DJ Locação. O relatório do IDC aponta, por exemplo, que o modelo PCaaS (PC as a Service) — um dos pilares de trabalho da empresa — deve praticamente dobrar de tamanho nos próximos dois anos, saltando de 350 mil para 640 mil dispositivos em operação até 2026. “Nossa meta é clara: queremos ser a principal parceira em tecnologia para grandes empresas no Brasil. O crescimento do setor reforça que estamos no caminho certo. Estamos estruturados, com produto, time e estratégia para capturar essas oportunidades e entregar performance real para nossos clientes”, destaca Roberto Sobrinho, CEO Comercial da DJ Locação.

Outro ponto relevante é que, mesmo com o avanço das soluções em nuvem, 46% dos líderes de TI afirmam que os investimentos em infraestrutura local também irão crescer em 2025 — o que reforça o papel da DJ em fornecer equipamentos prontos para uso e com suporte garantido.

Além disso, a empresa avança em práticas sustentáveis: com sua política de neutralização de carbono (plantio de árvores para cada equipamento locado), engenharia reversa inteligente e descarte ecologicamente correto, a DJ Locação responde diretamente a uma das prioridades do mercado apontadas pelo IDC: a integração real de ESG às estratégias de tecnologia. “Estamos vivendo uma virada no mercado, com investimentos recordes em tecnologia e uma demanda crescente por soluções que aliem performance, responsabilidade e inteligência operacional. A DJ ocupa um lugar estratégico para atender essas necessidades e crescer junto com o mercado”, afirma João Paulo Tavares, CEO Técnico da DJ Locação.

Com o crescimento projetado para o setor e o fortalecimento das práticas sustentáveis, a DJ Locação se posiciona não apenas como fornecedora de equipamentos de TI, mas como parceira estratégica na transformação digital das empresas brasileiras. A companhia segue focada em oferecer soluções completas e escaláveis — provando, mais uma vez, que conectar tecnologia e negócios com propósito é o que realmente faz a diferença.

Website: https://www.linkedin.com/company/dj-locacao-de-equipamentos-de-ti