Cartilha apoia atuação do fonoaudiólogo no cuidado paliativo

A Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6ª Região (Crefono6), a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), por meio do Departamento de Voz e do Departamento de Disfagia, e o Comitê de Fonoaudiologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) acabam de lançar a cartilha “Cuidados Paliativos: o olhar do fonoaudiólogo”, com informações técnicas e científicas acerca da atuação fonoaudiológica em Cuidados Paliativos.

Cuidado Paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e seus familiares, que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida. Previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais.

O atendimento clínico em Cuidados Paliativos envolve tanto a promoção da qualidade de vida quanto a qualidade de morte, um desafio para o qual os fonoaudiólogos precisam estar preparados. Integrados em equipes multidisciplinares, esses profissionais podem contribuir para a qualidade de vida dos pacientes auxiliando na prevenção dos agravos, habilitação, reabilitação ou manutenção das funções de deglutição, fala, voz, audição, comunicação e linguagem, reduzindo os riscos em todas as áreas da Fonoaudiologia.

Sendo assim, uma pessoa com uma condição grave de saúde necessitará de intervenções terapêuticas ao longo de toda trajetória do adoecimento que poderão estar relacionadas às competências fonoaudiológicas. Essas intervenções devem estar integradas ao plano de cuidado, proporcionais a cada fase da doença, contribuindo para a tomada de decisões compartilhadas relacionadas à alimentação e comunicação.

A fim de instrumentalizar esse conhecimento e facilitar a disseminação das informações, a cartilha foi idealizada no formato de perguntas e respostas e traz tópicos como decisão compartilhada em saúde, Diretivas Antecipadas de Vontade, diferença entre a reabilitação paliativa e a reabilitação tradicional, análise individualizada dos benefícios de uma via alimentar alternativa e estratégias de comunicação para pacientes em situação de vulnerabilidade comunicacional, dentre outros tópicos.

A cartilha é gratuita e está disponível no site da ANCP, no link: https://drive.google.com/file/d/1ngO9mUcdGoHeV47GLhab1c8ar9nKo_aH/view

Website: https://paliativo.org.br