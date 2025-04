Pilar do Sul investe em inovação na gestão do turismo

Pilar do Sul, conhecida como a “Nascente das Águas”, é uma típica cidade do interior de São Paulo que preserva os costumes caboclos e caipiras, além das tradições culturais herdadas dos mineiros e tropeiros. Com uma população estimada de 29.612 habitantes e uma área de 681,248 km², o município que se destaca por suas belezas naturais e hospitalidade anuncia sua parceria com a govtech Destinos Inteligentes.



O município passa a contar com a plataforma de gestão e promoção turística da empresa, que inclui um aplicativo mobile gratuito e um website, visando facilitar o acesso de moradores e visitantes a todo o potencial turístico local.



A nova ferramenta digital centraliza informações sobre os diversos atrativos de Pilar do Sul, além das belezas naturais que incluem cachoeiras, trilhas ecológicas e mirantes com vistas panorâmicas. O aplicativo e o site também servirão como guia para serviços locais e a agenda de eventos da cidade.



Atrativos turísticos e culturais



A cidade oferece uma variedade de atrações para os amantes da natureza e da cultura:



Blupix Ecoparque – Um parque ecológico que proporciona atividades ao ar livre e contato direto com a natureza;



Liz Revoada Lounge Bar – Um espaço que combina entretenimento e cultura local, ideal para quem busca lazer noturno;



Cachoeiras e Trilhas Ecológicas – Pilar do Sul abriga diversas cachoeiras escondidas e trilhas ecológicas que permitem aos visitantes explorar a biodiversidade local e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes;



Mirantes Naturais – Pontos elevados que oferecem vistas para contemplação e fotografia.



Calendário de eventos



A cidade é palco de eventos culturais e festivos que celebram suas tradições como o Feira Agropecuária de Pilar do Sul (FEAPS) realizada no Recinto de Festas Chico Mineiro. O evento contará com rodeios, exposições agrícolas e pecuárias, além de shows musicais.



Pilar do Sul como Destino Inteligente



Para a gestão municipal, a plataforma Destinos Inteligentes representa um avanço na organização do inventário turístico e na promoção estratégica da cidade. “A ferramenta permite apresentar os atrativos de forma integrada e acessível, reforçando o compromisso de Pilar do Sul com o desenvolvimento do turismo de maneira moderna e sustentável”, destaca César Augusto dos Santos Carvalho, secretário municipal de Cultura e Turismo.



O CEO da plataforma Destinos Inteligentes, Edimar Martins, destaca a importância da adesão de Pilar do Sul ao projeto: “A digitalização do turismo é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável das cidades. Com a plataforma Destinos Inteligentes, Pilar do Sul poderá fortalecer sua identidade turística, atrair mais visitantes e oferecer uma experiência moderna e integrada a todos que desejam conhecer seus encantos”.



Para mais informações sobre os atrativos e eventos de Pilar do Sul, no website e app de Pilar do Sul: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/sp/pilardosul/index.html





Website: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/sp/pilardosul/index.html