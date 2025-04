Laboratório do Rio de Janeiro conquista selo internacional

O Richet Medicina & Diagnóstico atingiu mais um marco na trajetória ao receber o selo CAP. A certificação é concedida pelo College of American Pathologists (CAP), e considerada um dos principais símbolos de referência em análises laboratoriais no cenário mundial. Reconhecido internacionalmente, o selo destaca laboratórios que operam com os mais altos padrões de qualidade, precisão e segurança, garantindo serviços confiáveis tanto para pacientes, quanto para profissionais de saúde. No Brasil apenas dez laboratórios de análises clínicas contam com o selo, sendo o Richet o único no Rio de Janeiro.

A certificação é conquistada por meio de um processo de auditoria rigoroso, no qual cada aspecto do laboratório é avaliado, desde infraestrutura e equipamentos, até qualificação da equipe e práticas de controle de qualidade. Segundo o CAP, esse reconhecimento assegura que os laboratórios certificados não apenas atendem, mas superam, as expectativas do setor.

“A certificação CAP é concedida apenas aos laboratórios que demonstram excelência em todos os aspectos das operações, desde a precisão dos resultados até a gestão de qualidade”, destaca Helio Magarinos Torres Filho, diretor do Richet. "Este reconhecimento é fruto do trabalho incansável de toda a equipe e do compromisso em oferecer o melhor para os pacientes. Estamos honrados em manter esse padrão de excelência", complementa.

O Richet Medicina & Diagnóstico possui sete décadas de história, e hoje é reconhecido como um dos principais laboratórios do Brasil, sendo um dos responsáveis pelas análises clínicas da Rede D’or no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Website: http://www.richet.com.br