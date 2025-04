Fórum debate soluções sustentáveis em Holambra (SP)

Entre os dias 21 e 23 de maio de 2025, a cidade de Holambra, no interior de São Paulo, será palco da quinta edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental (FBGA), considerado um dos maiores eventos voltados à sustentabilidade no país. A programação será realizada no Parque Expoflora e reunirá lideranças, especialistas, instituições públicas e privadas, além de representantes da sociedade civil.

Com foco em temas estratégicos e complementares à agenda climática internacional, o V FBGA 2025 abordará mais de 30 eixos temáticos simultâneos distribuídos em cinco auditórios, entre eles: emergência climática, segurança alimentar, energias renováveis, biodiversidade, economia circular, mercado de carbono, justiça ambiental, erradicação da fome, equidade de gênero e inovação.

O evento tem expectativa de receber um público superior a 10 mil pessoas, com a participação de mais de 140 palestrantes nacionais e internacionais. Serão três dias de atividades técnicas, painéis temáticos, rodadas de negócios, exposições tecnológicas e conexões institucionais voltadas ao fortalecimento da agenda ambiental e climática.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), limitar o aquecimento global a 1,5?°C até o fim do século exige mudanças sem precedentes em todos os setores da sociedade. A necessidade de cooperação entre governos, empresas, academia e sociedade civil nunca foi tão urgente. “Eventos como o FBGA desempenham papel estratégico ao promoverem o intercâmbio técnico e a mobilização intersetorial em prol de soluções sustentáveis”, afirma a organização do FBGA.

Desde sua primeira edição, em 2017, o FBGA se estabeleceu como um espaço de diálogo plural, reunindo participantes dos três níveis de governo, universidades, setor produtivo e organizações da sociedade civil. A proposta do evento é fortalecer a governança ambiental, fomentar políticas públicas e disseminar práticas sustentáveis que possam ser aplicadas em diferentes territórios e contextos.

Além das conferências e encontros técnicos, o V FBGA contará com uma área expositiva destinada a empresas, startups, instituições de ensino e centros de pesquisa que atuam com tecnologias sustentáveis, serviços ambientais, gestão de resíduos, energia limpa e soluções baseadas na natureza. A proposta é incentivar parcerias estratégicas, inovação e negócios.

O evento é gratuito e conta com o apoio institucional do Grupo BAND de Comunicação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: fbga.com.br.

A cidade de Holambra, conhecida por sua vocação turística e pela produção de flores, está localizada na região do Circuito das Águas Paulista e oferece estrutura para receber visitantes de todas as regiões do país. Com localização estratégica próxima a Campinas e ao Aeroporto Internacional de Viracopos, o município já se consolidou como destino para eventos de grande porte.

Website: https://fbga.com.br