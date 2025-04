Cessna Citation CJ4 Gen3 marca 15 anos de avanços e tecnologia de ponta na aviação

A família de jatos executivos Cessna Citation CJ4 alcançou hoje um marco histórico – o aniversário de 15 anos da certificação, entrada em serviço e primeira entrega da aeronave. O mais recente investimento em produto revelado para o CJ4, o CJ4 Gen3, deverá entrar em serviço em 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250408958436/pt/

Cessna Citation CJ4 Gen3 ushers in 15 years of cutting-edge aviation advancements and technology (Photo Credit: Textron Aviation).

A série Cessna Citation CJ4 foi projetada e fabricada pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Não há dúvida de que pilotos ao redor do mundo consideram o Citation CJ4 o principal jato executivo para um único piloto”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Continuamos investindo em nossas aeronaves para garantir que pilotos e passageiros tenham o que há de mais moderno em tecnologia e conforto durante o voo. O CJ4 Gen3 oferece um novo nível de confiança e uma experiência aprimorada para proprietários e operadores, com base no feedback dos clientes”.

O CJ4 Gen3 incorpora a próxima geração de aviônicos Garmin G3000 PRIME para controle intuitivo e fluido para os pilotos. A aeronave oferece maior tranquilidade tanto para os pilotos quanto para os passageiros com a revolucionária tecnologia Garmin Emergency Autoland e inclui o sistema Garmin Autothrottles, proporcionando proteção e precisão sem esforço em todas as etapas do voo.

Com mais de 450 aeronaves da série Citation CJ4 entregues em todas as partes do mundo, a aeronave continua se destacando no mercado devidoàsua combinação de alto desempenho, custos operacionais mais de 10% menores que os de seus concorrentes mais próximos e comodidades de cabine líderes na categoria.

Sobre o Citation CJ4 Gen3

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é a maior aeronave Citation no segmento de jatos leves. Certificada para operação por um único piloto, a aeronave combina velocidade superior, alcance e economia operacional em comparação com aeronaves maiores, tornando-se a plataforma ideal para proprietários/operadores ou missões corporativas. O CJ4 é valorizado por clientes em todas as partes do mundo por seu luxo e produtividade, como também por sua capacidade de realizar uma ampla variedade de missões, incluindo ambulância aérea, patrulha marítima, busca e resgate e levantamento aéreo.

Espera-se que o Citation CJ4 Gen3 tenha um alcance máximo de 2.165 milhas náuticas e uma carga útil máxima de 2.200 libras. Com capacidade para até 11 ocupantes e um compartimento de bagagem de 1.040 libras, a aeronave oferece desempenho superior e grande versatilidade.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250408958436/pt/

Mídia:

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

txtav.com