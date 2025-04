Lançamento do A247 no Brasil com a solução Turnkey da Delasport

VALETA, Malta, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Delasport, fornecedora líder de software B2B, está potencializando a operação do iGaming da A247 no Brasil com sua solução turnkey. A plataforma acaba de ser lançada e marca a entrada ousada da nova marca no Brasil regulamentado.

A A247, nova marca da renomada operadora Hilgardo Gaming, é liderada por veteranos do setor e está pronta para redefinir a experiência on-line para os jogadores da América Latina. Seu objetivo é proporcionar experiências de apostas inesquecíveis, priorizando a responsabilidade e a transparência com seus clientes.

A solução de iGaming localizada da Delasport foi aperfeiçoada para aprimorar a experiência de apostas com conformidade e responsabilidade, indo além do conteúdo e oferecendo um ambiente de entretenimento empolgante para os jogadores brasileiros. A experiência inclui o envolvimento do jogador por meio de missões e torneios, recursos de personalização inigualáveis, além de recursos de retenção divertidos e personalizados.

Benefícios que os jogadores da A247 começarão a desfrutar agora:

Recursos inovadores que os jogadores adoram e que elevam a experiência.

Apostas personalizadas com My Sportsbook, My Casino, My Combo e My Event Builder, Apostas em destaque, Combo do dia e Recomendação de jogos de cassino

Envolvimento de nível superior com missões, placar de líderes, torneios, minijogos rápidos como raspadinhas, girar a roleta, etc.

O inovador painel Casino Booster que permite depósitos diretamente da tela do jogo, categorias de jogos Hot & Cold e muito mais.

"Estamos entusiasmados em fomentar a entrada da A247 no mercado brasileiro regulamentado com nossa solução completa e pronta para uso", comenta Rosaire Galea Cavallaro, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Delasport. "O Brasil tem um enorme potencial, e a visão ambiciosa da A247 se alinha perfeitamente com nosso compromisso de oferecer experiências de iGaming localizadas, envolventes e responsáveis. Os jogadores da A247 agora podem desfrutar da melhor experiência de cassino e apostas esportivas no mercado brasileiro. Esse lançamento demonstra a agilidade e a profundidade da nossa plataforma, e estamos ansiosos para ajudar no crescimento da A247 em toda a região".

Ian Balchin, diretor e líder de projeto da A247, acrescentou:

"A parceria com a Delasport nos permitiu lançar a A247 com confiança, rapidez e impacto. Sua tecnologia e experiência nos deram exatamente o que precisávamos para entrar com força no mercado brasileiro, com um produto totalmente licenciado e em conformidade. Nossa prioridade é trazer a próxima geração para o iGaming e combinar tecnologia, segurança e entretenimento para criar experiências inesquecíveis. Tudo sempre levando em conta a responsabilidade e a segurança do cliente. Esse é só o começo, e estamos animados com o que está por vir".

