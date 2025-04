NetApp ganha Prêmio de Parceiro do Ano de Modernização de Infraestrutura do Google Cloud para Armazenamento de 2025

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que recebeu o prêmio de Parceiro do Ano de Modernização de Infraestrutura do Google Cloud para Armazenamento de 2025.

A NetApp está sendo reconhecida por suas conquistas no ecossistema do Google Cloud, ajudando clientes em comum a acelerar cargas de trabalho em nuvem com infraestrutura de dados inteligente e levar IA a seus dados com a NetApp e o Google Cloud.

"Os prêmios de parceiro do Google Cloud reconhecem parceiros que geram valor excepcional aos clientes através da entrega de soluções inovadoras e um alto nível de experiência", disse Kevin Ichhpurani, Presidente do Ecossistema Global de Parceiros no Google Cloud. "Temos orgulho de anunciar a NetApp como vencedora do prêmio de Parceiro do Google Cloud de 2025 e celebrar seu impacto ao permitir o sucesso dos clientes no ano passado."

O prêmio de Parceiro do Ano de Modernização de Infraestrutura do Google Cloud para Armazenamento reconhece parceiros que ajudaram seus clientes a modernizar sua infraestrutura, ao aproveitar soluções inovadoras do Google Cloud, resultando em maior agilidade, escalabilidade e rentabilidade. Devidoàparceria da NetApp com o Google Cloud e produtos como o Google Cloud NetApp Volumes, clientes conjuntos podem adotar mais facilmente uma infraestrutura de dados inteligente para satisfazer as necessidades de cargas de trabalho modernas e se preparar para o futuro.

“O reconhecimento da NetApp como Parceiro do Ano do Google Cloud para armazenamento próprio em nuvem destaca nossa liderança em oferecer soluções de dados de ponta para IA e modernização de cargas de trabalho corporativas, como virtualização, bancos de dados e EDA em nuvem", disse Pravjit Tiwana, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Armazenamento em Nuvem na NetApp. "À medida que as empresas escalam cargas de trabalho de IA, nosso armazenamento otimizado, altamente seguro e de alto desempenho capacita as mesmas a liberar todo o potencial de seus dados com eficiência, segurança e velocidade."

Este reconhecimento define outro marco significativo na parceria bem-sucedida da NetApp com o Google Cloud, com base em três prêmios de Parceiro do Ano de Tecnologia do Google Cloud anteriores nos últimos dois anos. No início deste ano, a NetApp obteve a designação 'Google Cloud Ready – Regulated & Sovereignty Solutions', demonstrando a capacidade da NetApp de ajudar as organizações a adotar uma infraestrutura de dados inteligente que lhes dá o poder de manipular seus dados em todos os ambientes, mesmo quando precisam cumprir com altos padrões de conformidade.

Saiba mais sobre a parceria da NetApp com o Google Cloud ao acessar: https://www.netapp.com/google-cloud/

