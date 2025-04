Tahto chega ao top 10 do CX e celebra 4 anos de atuação

O impacto da Tahto no setor de Customer Experience (CX) vem sendo reconhecido no mercado brasileiro. A empresa foi certificada como Great Place to Work pelo quarto ano consecutivo, conquistou a certificação ISO 9001 e aderiu ao Pacto Global da ONU. Além disso, seu crescimento foi destacado no Mapa do CX 2024, estudo desenvolvido pela CX Brain, unidade de inteligência e análise de dados do Grupo Padrão, que a posicionou entre as dez maiores empresas do segmento no Brasil.

Fundada há quatro anos, a Tahto estabeleceu sua operação em 19 estados brasileiros e atualmente atende mais de 30 empresas de 12 segmentos distintos. A empresa tem ampliado sua atuação também no cenário internacional com a recente aliança estratégica firmada com a Intelcia, organização presente em 19 países.

A trajetória da Tahto inclui a adoção de soluções baseadas em tecnologia, dados e gestão de pessoas, com foco em aperfeiçoar a relação entre empresas e consumidores.

Com o EvOnPeople, é aplicada inteligência artificial na gestão de talentos, contribuindo para a redução da rotatividade e formação de equipes qualificadas; o Digital Xperience permite uma abordagem que integra CX, UX e IA, buscando otimizar processos e personalizar as interações com clientes.

Já o SmartForecast, é uma ferramenta de análise preditiva que utiliza dados para antecipar demandas e otimizar operações; Por fim, há o Guilda, uma plataforma que aplica gamificação e análise de dados para estimular o engajamento e a performance das equipes.

Segundo Luís Ricardo Ferreira, CEO da Tahto, a expansão nos últimos anos foi sustentada pela capacidade de aprimorar processos de atendimento e adequar as operações às demandas de um mercado em constante evolução. “Ao longo dessa jornada, estruturamos soluções que contribuíram para que a empresa acompanhasse a evolução do setor e ampliasse sua atuação de forma consistente”, afirma.

A Tahto mantém sua estratégia voltada para a expansão, buscando fortalecer sua posição no mercado de CX no Brasil e em outras localidades, com foco na eficiência operacional e na aplicação de práticas alinhadas às políticas de qualidade e responsabilidade social.

Website: https://www.tahto.com.br/