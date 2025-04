Setor de energia prioriza inovação e sustentabilidade

Em 2025, os setores de energia e infraestrutura confirmam as tendências de avanço de soluções que unem eficiência energética e compromisso ambiental. Há alguns anos, os especialistas têm apontado que o mercado de energia caminha para a ampliação do uso de tecnologias como armazenamento energético avançado, digitalização e fontes de energia limpa, como solar e eólica. Esta combinação de tecnologias vem reforçar a crescente necessidade de uma matriz energética mais diversificada e em processo de descarbonização, mas sem abrir mão do item mais importante: a segurança de suprimento.

O relatório The State of Energy Innovation, divulgado pela Agência Internacional de Energia (IEA), demonstra que as novas tecnologias do setor evoluíram significativamente nas últimas décadas, impulsionadas por investimentos públicos e privados. A pesquisa contempla cerca de 150 avanços tecnológicos e inclui a opinião de quase 300 especialistas de 34 países, fornecendo um panorama inédito sobre o impacto da inovação no setor energético global. Os dados confirmam que a transição energética não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma questão estratégica para a segurança e a competitividade econômica das nações.**

“As soluções que apoiam a transição energética vêm de muitas frentes, como as baterias de íons de lítio e baterias recicladas, por exemplo. Com alta performance e maior durabilidade, reduzimos significativamente o impacto ambiental, damos uma segunda vida aos equipamentos e ainda reutilizamos ativos com muito mais inteligência”, explica Arthur Lavieri, CEO da Tecnogera.

Arthur Lavieri destaca que o Sistema Móvel de Armazenamento de Energia em Baterias da Tecnogera foi um dos finalistas do Prêmio IAPA Awards (International Awards for Powered Access) 2025, promovido recentemente na Irlanda e considerado o ‘Oscar’ do setor de acesso. “Trata-se de um grande reconhecimento para o Time Tecnogera, reforçando a importância do investimento em inovação e na entrega de soluções energéticas sustentáveis e que beneficiam o planeta”.

Por fim, o CEO salienta que o futuro é resiliente e sustentável. “O mercado demanda soluções integradas e avanços tecnológicos que garantam eficiência e segurança, refletindo a crescente necessidade por fontes renováveis e infraestruturas robustas. O setor de energia está em plena evolução, com oportunidades significativas para empresas e profissionais que investirem em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Cabe a todos nós contribuir para moldar um futuro energético mais sustentável e eficiente”, conclui Arthur Lavieri.

Website: http://tecnogera.com.br