Fintech paranaense J17 Bank é nova associada da ABCD

Fintech de Londrina (PR), o J17 Bank é o mais novo integrante da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). A empresa é uma Sociedade de Crédito Direto (SCD) que oferece infraestrutura de Banking as a Service (BaaS) para companhias, correspondentes bancários e originadores interessados em trabalhar com produtos de crédito próprios. O J17 Bank conta também com uma ampla gama de ofertas de conta escrow — utilizadas para a gestão e controle de garantias.

Após a recente captação de R$ 200 milhões em uma nova rodada de investimentos, a fintech reforça agora as operações de BaaS junto a originadores de crédito massificados.

“Para o cliente final, essa operação vai gerar recursos para o crédito consignado, em especial para antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”, explica João Nicastro, fundador e CEO do J17. Esta é a segunda captação nos últimos meses. A primeira foi de R$ 100 milhões, liderada pelo Itaú BBA.

Sobre a entrada na ABCD, Nicastro destaca que fazer parte da entidade fortalece o J17 como provedor de infraestrutura para crédito digital ao mesmo tempo em que favorece a interlocução com os demais players do mercado, reforçando o segmento como um todo.

Claudia Amira, diretora-executiva da associação, ressalta a importância da chegada da fintech. “Neste momento em que o crédito está no centro da agenda econômica do país, aumentar nossa representatividade amplia nossa voz nos debates e pleitos do setor”.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em: https://creditodigital.org.br/membros-associados/.