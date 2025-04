Mulheres são maioria na busca por cirurgias plásticas

Nos últimos anos, o Brasil se consolidou como um dos países líderes em cirurgias plásticas, com um número crescente de procedimentos realizados anualmente. A cirurgiã plástica Drª Anike Brilhante, com uma carreira consolidada no Rio de Janeiro, observa que a grande maioria dos pacientes que buscam esses procedimentos é composta por mulheres. Essa tendência levanta questões sobre os motivos que levam as mulheres a optarem mais frequentemente por cirurgias plásticas do que os homens.

Um dos principais fatores que influenciam essa disparidade é a pressão social e cultural que as mulheres enfrentam em relação aos padrões de beleza. Desde cedo, a sociedade impõe às mulheres uma série de expectativas em relação à aparência física. A Drª Anike Brilhante destaca que, ao longo da história, a imagem feminina tem sido objeto de idealizações que variam conforme o tempo e a cultura, mas que, em sua essência, sempre exigem que a mulher se apresente de maneira esteticamente atraente. Isso gera uma busca constante por procedimentos que possam atender a essas expectativas, levando muitas a considerarem a cirurgia plástica como uma solução.

Além disso, a cirurgiã plástica aponta que as mulheres frequentemente se sentem mais à vontade para expressar suas inseguranças e buscar ajuda. A abertura para discutir temas relacionados à estética é maior entre elas, o que facilita a aceitação da cirurgia plástica como uma opção. Em contraste, os homens, que historicamente enfrentam estigmas em relação à vulnerabilidade e à busca de cuidados estéticos, tendem a ser mais reticentes em procurar esses serviços.

Outro aspecto a ser considerado é a variedade de procedimentos disponíveis que atraem o público feminino. A Drª Anike explica que, desde cirurgias mais conhecidas, como aumento de mama e lipoaspiração, até procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos e botox, as opções para as mulheres são vastas. Essa diversidade de escolhas permite que cada uma encontre soluções que atendam suas necessidades e desejos específicos, tornando a cirurgia plástica uma alternativa cada vez mais popular.

A relação com a autoestima também desempenha um papel crucial. A Drª Anike Brilhante observa que muitas mulheres relatam que as cirurgias plásticas resultam em uma melhora significativa na autoestima e na autoconfiança. Ao melhorar aspectos que consideram insatisfatórios em seus corpos, elas conseguem se sentir mais confortáveis e seguras em sua própria pele. Essa busca por autoestima pode ser vista como um reflexo de um desejo maior de empoderamento e autocuidado, que se tornou mais evidente nas últimas décadas.

A influência das redes sociais não pode ser ignorada. A Drª Anike Brilhante observa que plataformas como Instagram e TikTok têm moldado a percepção de beleza contemporânea, muitas vezes promovendo padrões que incentivam as mulheres a buscarem cirurgias plásticas. A exposição constante a imagens de influenciadoras e celebridades que compartilham suas jornadas estéticas cria um ambiente de comparação, onde as mulheres se sentem pressionadas a se adequar a esses ideais. Isso pode resultar em um aumento na procura por procedimentos cirúrgicos, à medida que as mulheres se sentem motivadas a alcançar um ideal de beleza que consideram desejável.

Embora as mulheres ainda sejam a maioria entre os pacientes de cirurgia plástica, a Drª Anike também nota um crescimento gradual no número de homens que buscam esses procedimentos. “Cada vez mais, os homens estão se sentindo confortáveis para realizar cirurgias como lipoaspiração, rinoplastia e procedimentos de rejuvenescimento facial. No entanto, essa mudança cultural ainda é lenta, e os homens frequentemente enfrentam barreiras emocionais que as mulheres não encontram na mesma medida”, relata a médica.

Por fim, a Drª Anike ressalta a importância de uma abordagem ética e informada quando se trata de cirurgias plásticas. É fundamental que as mulheres que consideram esses procedimentos façam uma pesquisa minuciosa, busquem profissionais qualificados e reflitam sobre suas motivações antes de tomar uma decisão. A cirurgia plástica deve ser vista como uma ferramenta para o empoderamento e não como uma solução para inseguranças profundas ou problemas emocionais.

A disparidade entre o número de cirurgias plásticas realizadas por mulheres e homens é um reflexo de uma combinação de fatores sociais, culturais, emocionais e tecnológicos. A Drª Anike Brilhante reafirma seu compromisso em apoiar suas pacientes, oferecendo um atendimento humanizado que vai além da estética, ajudando cada uma a encontrar a melhor versão de si mesma, respeitando suas individualidades e promovendo a autoestima. O cenário da cirurgia plástica continua a evoluir, e a Drª Anike está pronta para acompanhar essa transformação, sempre com foco no bem-estar de suas pacientes.

Website: https://www.instagram.com/dra.anikebrilhante?igsh=NWZqbGJybjNoaTF0