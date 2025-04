DJ Locação apresenta metas ousadas e protagonismo do time

A DJ Locação, empresa que atua no âmbito nacional com soluções tecnológicas e locação de equipamentos de TI, realizou, em março, seu kick-off estratégico anual: o DJ Next. O evento, promovido em Jundiaí/SP, reuniu lideranças e equipes de todas as unidades do Brasil durante dois dias de imersão. O objetivo foi claro: alinhar metas, inspirar os colaboradores e consolidar os rumos da companhia para 2025.

Com o slogan “Crescendo juntos, assumindo responsabilidades”, o encontro marcou a consolidação de uma nova fase da DJ Locação, que visa atingir R$ 100 milhões em novos negócios até 2027. Para isso, a empresa aposta no fortalecimento da cultura organizacional, na autonomia das lideranças regionais e em um plano robusto de marketing, comunicação e desenvolvimento interno.

Durante a programação, os colaboradores tiveram acesso a indicadores estratégicos, dados de mercado, novos posicionamentos de marca, ações de marketing para o ano e uma série de conteúdos motivacionais. Um dos grandes destaques foi a participação do especialista Fabrizio Ortiz, que conduziu uma dinâmica de autoconhecimento baseada no método DISC, incentivando os participantes a refletirem sobre suas atitudes, perfis e papel no alcance das metas.

“Não existe crescimento sem protagonismo. E o protagonismo só se constrói com transparência, direcionamento e envolvimento real de cada colaborador com o propósito da empresa”, destacou Roberto Sobrinho, CEO Comercial da DJ Locação.





Números que mostram a trajetória da DJ Locação:

Mais de 2.000 clientes ativos em todo o Brasil

30 mil equipamentos em campo sob regime de locação

Crescimento superior a 25% no faturamento em 2024

Mais de 110 colaboradores e presença com seis unidades regionais

Portfólio completo de soluções: notebooks, multifuncionais, coletores de dados, impressoras térmicas, totens interativos e mais

Além dos painéis internos e apresentações de metas, o DJ Next também foi palco do lançamento oficial da campanha interna DJ Faz Acontecer, um plano de engajamento que envolverá todo o time ao longo de 2025. A campanha contempla trilhas de desenvolvimento, programas de mentoria e ações de reconhecimento alinhadas ao novo momento da marca.

“Nossa estrutura técnica também está acompanhando esse novo patamar. Estamos investindo em processos, suporte, entregas e modernização para garantir que o nosso cliente receba não só o equipamento, mas um atendimento ágil e estratégico. O crescimento que buscamos só será possível se a excelência for vivida em cada área, todos os dias”, reforçou João Paulo Tavares, CEO Técnico da DJ Locação.

