Global Projetores celebra 30 anos de atuação no Brasil

Fundada em 14 de março de 1995, a Global Projetores celebra três décadas de trajetória, com a missão de atender à crescente demanda por soluções audiovisuais de alta qualidade nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.



Seu foco inicial era o comércio varejista de projetores e equipamentos de imagem e, com o lançamento do e-commerce em 2002, a Global Projetores expandiu sua presença no mercado nacional, buscando consolidar-se como referência no setor de tecnologia de projeção visual.



Desde os primeiros anos da empresa, a tecnologia de projeção visual passou por avanços significativos. Segundo Eduardo, diretor da Global Projetores, nos anos 90 os projetores eram restritos por sua baixa resolução e custos elevados, o que limitava sua adoção. “Acompanhamos de perto essa revolução tecnológica, buscando garantir que nossos clientes sempre tivessem acesso ao que há de mais moderno e eficiente no mercado”, comenta.



No entanto, ele afirma que ao longo dos anos a popularização dos projetores levou a uma queda significativa nos preços, tornando-os mais acessíveis, além de passar de equipamentos com resolução básica para modelos Full HD e 4K, oferecendo imagens nítidas e detalhadas.



“Atualmente, é comum ver projeções de 200 polegadas ou mais com qualidade excepcional, superando muitas vezes as limitações dos televisores convencionais em termos de tamanho e praticidade de transporte. Além disso, os equipamentos mais modernos oferecem desempenho superior mesmo em ambientes com iluminação variada”, avalia Eduardo.



Estratégias de adaptação e crescimento



Ao longo desses 30 anos, a empresa adotou estratégias para se manter competitiva no mercado. Durante o período da pandemia de covid-19, por exemplo, a Global Projetores identificou oportunidades no setor religioso, desenvolvendo soluções específicas para igrejas.



“Usamos uma linha de projetores especificamente programados para atender às necessidades únicas dos ambientes religiosos. Isso inclui modelos com lentes especiais para grandes espaços, com aprimoramento de qualidade e sistemas de fácil instalação e operação”, ressalta Eduardo.



“Também integramos nossas soluções de projeção com tecnologias de transmissão, permitindo que as igrejas realizem cultos híbridos (presenciais e on-line) com qualidade visual”, acrescenta.



Para o diretor da empresa, esta experiência mostrou a importância da adaptabilidade e da compreensão profunda das necessidades específicas de cada setor. “Hoje aplicamos essa abordagem personalizada a todos os segmentos que atendemos, reconhecendo que cada setor tem requisitos únicos que demandam soluções sob medida”.



Perspectivas futuras



Com o mercado global de equipamentos de projeção em rápida expansão, podendo atingir valor de US$ 15 bilhões até 2033, segundo dados da Business Research Insights, a empresa tem buscado implementar estratégias multifacetadas e centradas no cliente, além de diversificação de portfólio e parcerias.



“Mantemos um diálogo contínuo com nossos clientes, utilizando suas experiências para desenvolver soluções personalizadas e antecipar futuras necessidades do mercado”, explica Eduardo.



“Também expandimos nossa linha de produtos para atender a uma gama mais ampla de aplicações, desde soluções domésticas até sistemas avançados para grandes instalações. Além disso, estabelecemos alianças com empresas de tecnologia complementar e instituições de pesquisa, com foco de estarmos na vanguarda da inovação”, finaliza o diretor.



Para saber mais, basta acessar: https://www.globalprojetores.com.br/