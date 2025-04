Day use em resorts surge como opção para o turismo

O conceito de day use em resorts tem se estabelecido como uma alternativa atrativa para quem busca lazer e relaxamento sem a necessidade de hospedagem. Essa modalidade permite que os visitantes desfrutem das instalações e serviços de um resort por um dia, usufruindo de piscinas, restaurantes, atividades recreativas e outras comodidades. Em entrevista exclusiva, Gilberto Pacheco, CMO do Villagio Embu Resort & Convention, compartilha sua visão sobre a versatilidade do day use e seus benefícios para os turistas e para o setor hoteleiro.

De acordo com Pacheco, o day use em resorts representa uma oportunidade para democratizar o acesso ao lazer de qualidade. "Muitas pessoas desejam vivenciar a experiência de um resort, mas nem sempre dispõem de tempo ou orçamento para uma estadia completa. O day use surge como uma solução flexível e acessível, permitindo que esses indivíduos desfrutem de momentos de descontração e bem-estar", afirma.

Pacheco elenca cinco razões principais para que os turistas considerem o day use em resorts como opção de lazer:

Acesso à infraestrutura completa: os visitantes têm à disposição toda a infraestrutura do resort, incluindo piscinas, quadras esportivas, áreas de lazer infantil, restaurantes e bares. Essa variedade de opções oferece entretenimento para todas as idades e perfis de público;

Flexibilidade e conveniência: o day use se adapta às necessidades e preferências de cada indivíduo, permitindo que escolham o dia e o horário de sua visita. Essa flexibilidade é especialmente interessante para quem busca uma escapada rápida da rotina ou para famílias que desejam passar um dia agradável juntas;

Custo-benefício: em comparação com uma hospedagem tradicional, o day use apresenta um custo mais acessível, tornando a experiência do resort mais democrática. Além disso, muitos resorts oferecem pacotes promocionais e descontos para grupos, o que torna a opção ainda mais vantajosa;

Experiências personalizadas: os resorts oferecem uma variedade de atividades e serviços que podem ser personalizados de acordo com os interesses de cada visitante. É possível participar de aulas de ginástica, relaxar em um spa, degustar pratos da culinária local ou simplesmente aproveitar o sol à beira da piscina;

Proximidade com a natureza: muitos resorts estão localizados em áreas de beleza natural, como praias, montanhas ou florestas. O day use proporciona a oportunidade de desfrutar de paisagens da Mata Atlântica e de se conectar com a natureza, sem a necessidade de se afastar muito da cidade.

Day use pode alavancar setor hoteleiro

O day use tem se mostrado uma estratégia inteligente para os hotéis aumentarem sua receita e atraírem novos clientes. "Essa modalidade permite que os estabelecimentos aproveitem sua infraestrutura ociosa durante o dia, gerando receita adicional e aumentando sua visibilidade no mercado", explica Pacheco.

Além disso, o day use pode ser uma ferramenta eficaz para fidelizar clientes e atrair novos hóspedes. "Ao oferecer uma experiência positiva aos visitantes do day use, o resort tem a oportunidade de conquistá-los e incentivá-los a retornar para uma estadia completa no futuro", ressalta o CMO.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o day use pode ser uma excelente estratégia para empreendimentos que buscam diversificar suas fontes de receita e atrair um público mais amplo.

O Villagio Embu Resort & Convention tem adotado essa modalidade na oferta de day use. O resort oferece uma ampla gama de atividades e serviços para os visitantes, incluindo piscinas, quadras esportivas, áreas de lazer infantil, restaurantes, bares e sauna.

"Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para todos os nossos visitantes do day use. Queremos que eles se sintam acolhidos, relaxados e revigorados, e que voltem para casa com ótimas lembranças", afirma Pacheco.

Website: https://www.villagioembu.com.br