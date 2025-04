Eventos B2B incorporam tecnologia, sustentabilidade e mais

Segundo levantamento do mercado, 72% dos organizadores de eventos pretendem investir em soluções tecnológicas voltadas à personalização e ao engajamento dos participantes. Esse dado reforça a tendência de que as experiências oferecidas se tornem cada vez mais centradas no comportamento e nas preferências das audiências.

O setor de eventos B2B passa por um processo de transformação impulsionado por tendências tecnológicas, preocupações ambientais e demandas por maior representatividade. Para 2025, a expectativa é de que essas mudanças se consolidem, influenciando diretamente a forma como empresas e organizadores estruturam suas ações e interações com o público.

A integração de soluções tecnológicas deve se intensificar, com destaque para o uso de inteligência artificial (IA), realidade aumentada e realidade virtual. Essas ferramentas têm sido aplicadas com o objetivo de oferecer experiências imersivas e personalizadas, além de contribuir para o aumento do retorno sobre investimento (ROI) em eventos corporativos.

Plataformas digitais interativas, estratégias de gamificação e conteúdos transmitidos ao vivo também ganham espaço como mecanismos de engajamento. O formato híbrido se mantém relevante, oferecendo alternativas para participação presencial e on-line e ampliando o alcance das iniciativas.

A sustentabilidade figura entre os principais eixos de planejamento para o próximo ano. A adoção de práticas como redução de materiais descartáveis, utilização de fontes de energia renovável e compensação de emissões de carbono tem sido incorporada aos projetos por empresas do setor.

Ações voltadas à inclusão e à diversidade também estão entre as prioridades observadas em 2025. A promoção de eventos que contemplem diferentes perfis de participantes, com atenção à acessibilidade e à representatividade, tem sido tratada como um aspecto estratégico no relacionamento entre marcas e públicos.

“A nova geração de eventos B2B não gira apenas em torno de networking e negócios — ela reflete valores. Ao integrar tecnologia, inclusão e sustentabilidade, os organizadores não só criam experiências mais ricas, mas também constroem conexões mais verdadeiras com seu público”, destaca André Araujo, CEO da Lets Events.

Com base nas tendências observadas, os eventos B2B devem seguir um caminho cada vez mais orientado por dados, tecnologias imersivas e práticas sustentáveis. A personalização da experiência, o uso de plataformas interativas, a adoção de formatos híbridos e o foco em inclusão e diversidade indicam uma mudança no modelo tradicional. Para 2025, a expectativa é que essas diretrizes se consolidem como parte do planejamento estratégico de empresas e organizadores do setor.

