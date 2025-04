POLYVANTIS voa alto na Aircraft Interiors Expo 2025 com soluções inovadoras de materiais que atendem às necessidades críticas do setor

A POLYVANTIS, um dos principais fornecedores de soluções de chapas e filmes multimateriais, apresentará seu abrangente portfólio de produtos para interiores de aeronaves e soluções de envidraçamento na Aircraft Interiors Expo. A POLYVANTIS oferece uma ampla variedade de filmes, chapas e produtos semiacabados feitos de polimetilmetacrilato (PMMA), polifenilsulfona (PPSU), polieterimida (PEI) e policarbonato (PC) que atendem às rigorosas exigências impostas aos materiais para o setor de aviação. A POLYVANTIS atende a sua base global de clientes com as renomadas marcas EUROPLEX®, filmes e chapas LEXAN™ PC, e produtos semielaborados de PMMA PLEXIGLAS®, integrados em um só portfólio.

“Há décadas, os clientes confiam em nossas marcas pelas tecnologias inovadoras de materiais, aplicações e processos de fabricação que apoiam a indústria de interiores de aeronaves”, disse Peter Chedd, diretor de Transporte de Massa para a Europa na POLYVANTIS. “Temos orgulho de aproveitar nossa sólida trajetória e apresentar nossa experiência combinada como POLYVANTIS. Por meio de produtos como a chapa ULTEM™ e a chapa LEXAN™ F8000HR, expandimos os limites do que é possível para a indústria da aviação”.

A POLYVANTIS ofereceàindústria da aviação uma solução completa para diversas aplicações em cabines, incluindo encostos de assento, apoios de braço, suportes para revistas, mesas de bandeja, interiores de cozinhas de bordo, compartimentos de bagagem, unidades de serviço pessoal e iluminação. Por meio de seu amplo portfólio, a POLYVANTIS tem o prazer de oferecer a maior linha de termoplásticos em conformidade do mundo, atendendo tanto aos requisitos OSU quanto FST.

Chapa LEXAN™ F8000HR – Chapa termoplástica leve que atende aos requisitos da OSU e da FST

Adicionando ao seu portfólio robusto, a POLYVANTIS apresentará um novo produto de chapa termoplástica diferente de tudo no mercado de interiores de aeronaves: a chapa LEXAN™ F8000HR. Com base na tecnologia de chapa de PC LEXAN™ e reforçada com fibras de vidro, a chapa LEXAN™ F8000HR oferece desempenho e valor incomparáveis ??em comparação a outros materiais de interior de aeronaves totalmente compatíveis com FST. Essa nova chapa atende aos requisitos da OSU (CS 25.853) e da FST (FAR 25.853 (d) + App.F Parte IV), tornando-a uma escolha ideal para aplicações que exigem o cumprimento de rigorosos padrões de resistência ao fogo. A chapa LEXAN™ F8000HR também exibe capacidades excepcionais de termoformagem e ostenta um peso mais leve do que outros materiais compatíveis com a OSU.

Chapa ULTEM™ 1668A – Projetada para excelência em multicamadas

A POLYVANTIS tem o orgulho de reintroduzir a chapa ULTEM 1668A em seu portfólio. A chapa ULTEM 1668A é uma chapa extrudada de polieterimida especificamente desenvolvida para aplicações em interiores de aeronaves. Com um legado que se estende por mais de 30 anos, os materiais de chapa ULTEM são confiáveis para algumas das aplicações mais exigentes na aviação. A chapa ULTEM 1668A é usada em aplicações projetadas que requerem uma abordagem multicamada para interiores exigentes, devidoàsua incrível resistência e conformidade com os padrões comuns de resistência a chamas, antiofuscamento e antitoxicidade. A chapa é leve, opaca e totalmente compatível com os critérios de liberação de calor OSU 65/65 e os critérios de teste de fumaça e inflamabilidade da FAA NBS.

Também apresentados na feira, a POLYVANTIS orgulhosamente exibe os seguintes produtos para a indústria:

Chapa EUROPLEX® PPSU para componentes grandes em interiores de aeronaves.

Chapas de policarbonato EUROPLEX® F – Fáceis de moldar e ideais para iluminação em aviação.

Chapas opacas LEXAN™ compatíveis com FST – Soluções leves para interiores de aeronaves.

Chapas LEXAN™ 55/55 compatíveis reforçadas com fibras de vidro para maior rigidez.

Chapas ULTEM™ 65/65 compatíveis – Projetadas para excelência em multicamadas.

Graus de aviação PLEXIGLAS®: alto desempenho para envidraçamento e aplicações transparentes.

Chapas acrílicas esticadas PLEXIGLAS®: resistência ao impacto e desempenho superiores.

Para saber mais sobre o portfólio POLYVANTIS para a aviação, visite o estande da POLYVANTIS na Aircraft Interiors Show, de 8 a 10 de abril (salão 6, estande 6C51A).

1 ULTEM™ é uma marca registrada da SABIC

2 LEXAN™ é uma marca registrada da SABIC

Sobre a POLYVANTIS

A POLYVANTIS é uma empresa global que atua com múltiplos materiais e possui algumas das marcas mais cobiçadas e icônicas do setor, como PLEXIGLAS® e ACRYLITE® para produtos semiacabados de polimetilmetacrilato e LEXAN™ para chapas e filmes de policarbonato. Com 1.500 funcionários e 15 instalações de produção espalhadas pelo mundo, a POLYVANTIS oferece capacidades globais incomparáveis, fornecendo aos clientes soluções inovadoras em chapas e filmes para os mercados de construção civil, elétrica e eletrônica, automotivo, aéreo e ferroviário, saúde e segurança, além de iluminação e sinalização. Para saber mais sobre as novidades da POLYVANTIS, siga-nos no LinkedIn ou no nosso website.

