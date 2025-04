Donos de restaurantes estão otimistas com feriados em 2025

De acordo com a Associação Nacional de Restaurantes (ANR), 2025 promete ser um ano estratégico para bares e restaurantes por conta dos feriados prolongados e das datas comemorativas que têm potencial para incentivar o faturamento. O calendário traz diversas oportunidades para empresários do setor, especialmente em cidades turísticas e grandes centros, onde o aumento do fluxo de consumidores é esperado.

Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em dezembro, o setor de alimentação fora do lar inicia 2025 com confiança. A maior parte dos empreendedores (73%) aguarda um aumento nas vendas no primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo período do ano passado.

Em Belo Horizonte (MG), o empresário e chef do Ajê Bistrô Bar, David Faria também está na expectativa que os feriados e as datas comemorativas vão aquecer ainda mais o movimento do bistrô. “A perspectiva é de alta no faturamento, superando os feriados prolongados do ano passado”, comenta.

Segundo David Faria, “mesmo diante de um cenário desafiador, o Ajê está preparado para receber belorizontinos e turistas, oferecendo cardápios especiais e experiências exclusivas”. David diz ainda “minha expectativa para 2025 é um aumento de 30% nas vendas em relação a 2024. Atribuo esse crescimento ao Ajê receber o selo 10% melhores do mundo e aos cardápios especiais para atender a clientela”, finaliza.

Sobre o Ajê Bistrô Bar



O Ajê Bistrô Bar se inspira nas experiências pessoais e na identidade do chef David Faria. Os menus são inspirados em histórias e servem pratos e receitas clássicas, com ênfase em temas preparados. Os menus temáticos já abordaram a era "Vitoriana" e "As Mil e Uma Noites", sempre com pratos detalhados. O restaurante já recebeu clientes como governadores, presidentes, ministros e artistas. O Ajê Bistrô Bar fica na R. Dores do Indaiá, 96 - Santa Tereza, Belo Horizonte.

Website: https://www.instagram.com/ajebistrobar/