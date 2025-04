Fundo Patronos, da Unicamp, acelera projetos acadêmicos

Os fundos patrimoniais, conhecidos internacionalmente como endowments, têm conquistado cada vez mais relevância no Brasil, especialmente no âmbito universitário e cultural. Eles representam uma ferramenta para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo de instituições de ensino, sejam públicas ou privadas. Esses fundos são compostos por recursos provenientes de doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas, que são investidos no mercado financeiro. Ao contrário de uma doação tradicional, em que o valor é utilizado de imediato, nos fundos patrimoniais somente os rendimentos das aplicações são utilizados para financiar projetos específicos dentro das universidades. Isso assegura que o valor principal continue crescendo ao longo do tempo, gerando um fluxo contínuo de recursos.

O Fundo Patronos, da Unicamp, é um exemplo desse modelo, que atua de forma independente da Universidade, abrangendo todos os cursos da universidade e voltado para o financiamento de projetos de pesquisa e apoio aos estudantes. Criado com o apoio de ex-alunos e diversas doações, o Fundo já arrecadou mais de R$ 2,5 milhões. O montante principal das doações arrecadadas é incorporado ao patrimônio do Fundo, e os rendimentos deste montante aplicado é utilizado para investir e apoiar projetos. Até o momento os rendimentos foram aplicados em mais de 30 projetos de impacto. Outras universidades no Brasil, como a USP de São Carlos, UNIFESP, ITA, POLI (USP), UFRJ, Direito Mackenzie, Direito GV e FEA (USP), também possuem fundos patrimoniais. De acordo com uma pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social - Monitor de Fundos Patrimoniais no Brasil | IDISIDIS existem 122 fundos patrimoniais ativos no Brasil em 2025.

Esses fundos são importantes para as universidades, pois criam uma base financeira que sustenta a continuidade de projetos e promove a inovação acadêmica. Em países como os Estados Unidos, os endowments universitários desempenham papel na sustentabilidade das instituições, representando uma parcela significativa do orçamento anual de universidades como Harvard e Yale. No Brasil, a Lei 13.800/2019 (L13800) foi um marco regulatório que impulsionou a criação e gestão desses fundos.

A Unicamp é reconhecida como a segunda melhor universidade do Brasil pelo ranking mundial da consultoria britânica Times Higher Education (THE) , Ranking THE mantém Unicamp como a segunda melhor universidade do Brasil | Unicamp. No entanto, muitos projetos, que podem trazer benefícios para a comunidade, não conseguem ser viabilizados por falta de fontes de financiamentos. É nesse contexto que o Fundo Patronos entra para financiar projetos extracurriculares com viés de atividades inovadoras, criativas e socialmente responsáveis, muitas vezes fundamentais para a solução de problemas comunitários e regionais.

“Eu e meus amigos, que ainda nos reunimos com frequência, sempre lembramos do conteúdo técnico e profissional que recebemos na Unicamp. Vários amigos estão em empresas privadas, públicas e na área de pesquisa. E é por isso que vejo o Fundo Patronos como algo tão relevante. Ele não só ajuda financeiramente, mas também impulsiona projetos com potencial transformador para a sociedade, fala Amaury Almeida Toledo, sócio da Sweetmix Indústria e ex-aluno de Engenharia de Alimentos da Unicamp.

A governança do Fundo Patronos é composta por diretoria e os conselhos deliberativos formados por ex-alunos e profissionais de diversas áreas, que atuam de maneira voluntária e independente da Universidade. Esses grupos colaboram para orientar as ações do Fundo, assegurando que os recursos sejam aplicados de forma estratégica e responsável, com foco em atender às necessidades da comunidade Unicamp.

Sobre o Fundo Patronos

O Fundo Patronos, criado em 2020, é uma iniciativa destinada a apoiar projetos extracurriculares de alunos da Unicamp, oferecendo os recursos necessários para o desenvolvimento de atividades inovadoras e socialmente impactantes. Sustentado por contribuições de empresas, ex-alunos e parceiros, o Fundo acredita no potencial transformador da educação e no impacto positivo que esses projetos podem gerar para a sociedade.

