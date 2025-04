Cinthia Nespoli assume como CEO da Pearson Brasil

A Pearson, empresa mundial em soluções de aprendizagem, anuncia que Cinthia Nespoli passa a responder pelo cargo de CEO Brasil. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas jurídica e de compliance internacional, relações governamentais e sustentabilidade, Cinthia traz expertise para a posição estratégica, comprometendo-se a impulsionar, no mercado brasileiro, a missão da empresa de ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades por meio do aprendizado ao longo da vida. Além disso, vai capitalizar localmente as oportunidades apresentadas pelas mudanças nos mundos da educação e do trabalho, apontadas pela liderança global da Pearson como fatores determinantes para sua atuação e diferenciação no setor de aprendizagem e educação.

Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, com pós-graduação em Direito Tributário pela PUC São Paulo, está há mais de 12 anos na companhia atuando como General Counsel e membro do time executivo global desde 2020, tendo sob sua liderança as equipes de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Jurídica globais. Antes de ingressar na empresa, assumiu posições de liderança nas áreas jurídica e de conformidade em corporações multinacionais, acumulando uma trajetória de destaque em gestão corporativa e governança.

Ao assumir o novo desafio, Cinthia reforça seu compromisso com a educação e o impacto positivo que o aprendizado pode gerar na vida das pessoas. “Aprender é uma parte essencial das nossas vidas, e a Pearson tem um papel fundamental ao apoiar cem milhões de pessoas que interagem conosco, contribuindo para o aprendizado humano e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro. Estou honrada em receber essa missão e me dedicarei para que ela seja realizada com sucesso”, destaca a executiva.

