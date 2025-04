Varejo da construção alcança 158 mil lojas e ganha força com associativismo

Em um cenário de incertezas econômicas, o associativismo se fortalece como uma das principais ferramentas para a competitividade e sustentabilidade do setor de material de construção no Brasil. Representando 158.981 lojas, segundo dados recém-divulgados pela RAIS, o Sistema Anamaco reúne a força das Fecomacs e Acomacs de todo o país e se consolida como a principal estrutura de representatividade do varejo matcon. Essa força estará em destaque durante a Feicon 2025, de 8 e 11 de abril, na maior feira da construção civil da América Latina, da qual a Anamaco é apoiadora institucional e estará presente com um lounge exclusivo.

Mesmo diante dos desafios econômicos, o varejo de material de construção manteve sua relevância na economia brasileira, com um desempenho positivo em 2024. “Estimamos que o setor tenha movimentado cerca de R$ 233 bilhões no ano, considerando o crescimento de 4,7% apontado pelo IBGE e com base no faturamento informado pela FGV em 2023." — afirma Katia Ratnieks, coordenadora de Pesquisas da Anamaco. A projeção para 2025, segundo o FGVcev, é de um crescimento adicional de 2,5%, impulsionado por fatores como reformas residenciais, retomada de obras e maior acesso a crédito para pequenas e médias empresas.

“A força do associativismo é essencial para a defesa dos interesses do setor e para o desenvolvimento sustentável do varejo de material de construção”, afirma Cassio Tucunduva, presidente da Anamaco.

Presença estratégica na Feicon 2025



Entre os dias 8 e 11 de abril, a Anamaco estará presente na Feicon 2025, no São Paulo Expo, com um estande institucional no corredor K02. O espaço será um ponto de encontro para lojistas, parceiros e lideranças de todo o Brasil, promovendo networking, alinhamentos estratégicos e novas oportunidades de negócios.

No dia 9 de abril, o Sistema realiza a tradicional Assembleia Geral da Anamaco, reunindo presidentes das entidades estaduais e lideranças do setor. Na mesma data tem início a 1ª Convenção dos Executivos do Sistema Anamaco, que segue até o dia 10/4 com uma programação voltada à qualificação da gestão, intercâmbio de experiências e debates estratégicos.

Entre os principais temas em discussão estão: digitalização do varejo, acesso a crédito, desoneração de materiais de construção e fortalecimento da cadeia produtiva nacional. Também estão na pauta os avanços dos Comitês Permanentes da entidade e o anúncio de novas parcerias institucionais.





ANAMACO NA FEICON 2025:

União, estratégia e inovação para o setor!

Corredor K02 – São Paulo Expo | De 8 a 11 de abril





Website: https://anamaco.com.br