Economia circular pode gerar 7 milhões de empregos no Brasil

A economia circular vem ganhando espaço no Brasil como um modelo sustentável capaz de gerar impactos econômicos e ambientais positivos. Segundo um estudo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com um avanço significativo nesse setor, seria possível gerar cerca de 7 milhões de novos empregos no país até 2030.

O comportamento do consumidor também reforça a importância do investimento em práticas de reciclagem e reaproveitamento de materiais. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 88% dos brasileiros afirmam adotar com frequência ao menos cinco práticas sustentáveis em seu dia a dia. Além disso, 75% dos entrevistados demonstram preocupação com a sustentabilidade no uso de recursos naturais do país, o que pode indicar uma tendência de valorização de empresas que promovem iniciativas de impacto ambiental positivo.

O desperdício de materiais recicláveis também representa uma perda financeira expressiva em escala global. Um estudo da Boston Consulting Group (BCG) revela que, anualmente, aproximadamente R$ 1,2 trilhão de reais são desperdiçados mundialmente devido ao descarte inadequado de materiais que poderiam ser reaproveitados.

Nesse contexto, iniciativas de certificação de reciclagem, como o Certificado de Crédito de Reciclagem (CCR), têm sido implementadas nos últimos anos no Brasil para incentivar a destinação adequada de resíduos sólidos. O CCR permite que empresas financiem a reciclagem de uma quantidade equivalente aos resíduos que geram, contribuindo para a cadeia de coleta e processamento de materiais recicláveis.

"A economia circular no Brasil só avançará com o engajamento de empresas e consumidores. Atualmente, apenas 8% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados no Brasil, evidenciando tanto o desafio quanto o potencial deste mercado. A reciclagem de materiais como vidro e alumínio pode reduzir em até 80% as emissões de CO? quando comparada à produção de material virgem. Aumentar os índices de reciclagem não só preserva os recursos naturais, mas também impulsiona a geração de empregos e fomenta a inovação no setor de resíduos, fortalecendo um mercado mais sustentável e responsável", afirma Rodrigo Palos, Diretor de Novos Negócios da eureciclo.

A eureciclo oferece certificados de reciclagem que atestam a compensação ambiental de resíduos gerados por empresas. A iniciativa funciona por meio da compra de créditos de reciclagem, que são repassados a operadores dessa cadeia. Esse modelo tem o objetivo de rastrear e registrar a destinação de materiais recicláveis, contribuindo para a estruturação do setor de reciclagem.

